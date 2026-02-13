  1. У світі

Суд на Канарських островах оштрафував адвоката за 48 вигаданих посилань, створених ШІ

20:58, 13 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Адвоката також можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності.
Суд на Канарських островах оштрафував адвоката за 48 вигаданих посилань, створених ШІ
Фото: tenerifeweekly.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий суд правосуддя Канарських островів (TSJC) наклав штраф у розмірі 420 євро на адвоката, який включив до апеляційної скарги 48 неправдивих юридичних посилань на неіснуючі судові рішення, згенеровані за допомогою штучного інтелекту, пише Tenerifeweekly.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомив TSJC, Кримінальна палата суду притягнула адвоката до відповідальності за порушення обов’язку правдивості та принципів добросовісності, а також за зловживання публічною службою правосуддя. Окрім штрафу, суд вирішив повідомити місцеву колегію адвокатів про це рішення та його обставини, щоб вона, за необхідності, могла «притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності».

Використання ШІ в апеляційній скарзі

В апеляції до Кримінальної палати TSJC на рішення Провінційного суду Санта-Крус-де-Тенерифе адвокат використав «загального призначення» інструмент штучного інтелекту, а не спеціалізовану юридичну систему. За допомогою цього інструмента він додав до скарги до 48 посилань на рішення Верховного суду та звіт Генеральної ради судової влади, які нібито підтверджували його аргументи у справі.

Втім, як з’ясував документаліст TSJC, жодного з цих рішень не існувало. Суд встановив, що адвокат не здійснив «перевірку чи верифікацію» документа, створеного ШІ, щоб переконатися, чи відповідають наведені посилання реальним судовим рішенням або звітам.

У рішенні зазначається, що адвокат «не перевірив, чи існують номери справ, дати та ідентифікатори», а також «не звірив результати, надані інструментом ШІ, з базами судової практики — Центром судової документації (Cendoj), який є загальнодоступним і безкоштовним, — щоб підтвердити хоча б одне з цих посилань, що одразу викликало б сумніви».

Порушення професійного обов’язку

На думку суду, така недбалість «становить порушення базового обов’язку людського контролю, який є необхідним при використанні інструментів штучного інтелекту в професійній діяльності, та суперечить стандарту належної обачності, передбаченому Кодексом професійної етики для юристів».

Визначаючи розмір штрафу, суд застосував «показовий» підхід, встановивши суму у 420 євро — приблизно половину вартості річної підписки на спеціалізований юридичний ШІ-інструмент, доступний на ринку, «використання якого, ймовірно, запобігло б прикрому результату, що нині розглядається».

Водночас суд врахував, що після виявлення порушення адвокат визнав факти, прямо підтвердив свою відповідальність та висловив каяття.

У своєму рішенні TSJC наголосив, що принцип людського контролю є «центральним положенням усіх професійних дій, пов’язаних із використанням таких систем у правовій сфері», а фахівець має розглядати інструмент ШІ лише як допоміжний, а не як визначальний, уникаючи сліпої залежності від системи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

адвокат штучний інтелект ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Моральна компенсація та борги: що можуть успадкувати спадкоємці за новим Цивільним кодексом

Проєкт нового Цивільного кодексу України уточнює, які права та обов’язки можуть успадковувати спадкоємці за заповітом.

Рада пропонує податкову пільгу до 50% для підприємств на прифронтових територіях

Прифронтові підприємства зможуть зменшувати податок на прибуток для відновлення виробництва.

Штрафи у сфері ядерної енергії будуть стягуватися через виконавчу службу

Рішення про штрафи у сфері ядерної енергетики планують зробити виконавчими документами для примусового стягнення.

Суддю Верховного Суду у відставці Бориса Гулька нагородили почесною відзнакою

Під час відкриття Судового року голова Верховного Суду нагородив суддю у відставці почесною відзнакою.

Рада ініціює зменшення військового збору та авансових внесків для АЗС

Парламент пропонує закріплення презумпції невинуватості платника та запровадження мораторію на зміну податків до кінця війни.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]