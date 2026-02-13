Суд на Канарських островах оштрафував адвоката за 48 вигаданих посилань, створених ШІ

Адвоката також можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності.

Вищий суд правосуддя Канарських островів (TSJC) наклав штраф у розмірі 420 євро на адвоката, який включив до апеляційної скарги 48 неправдивих юридичних посилань на неіснуючі судові рішення, згенеровані за допомогою штучного інтелекту, пише Tenerifeweekly.

Як повідомив TSJC, Кримінальна палата суду притягнула адвоката до відповідальності за порушення обов’язку правдивості та принципів добросовісності, а також за зловживання публічною службою правосуддя. Окрім штрафу, суд вирішив повідомити місцеву колегію адвокатів про це рішення та його обставини, щоб вона, за необхідності, могла «притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності».

Використання ШІ в апеляційній скарзі

В апеляції до Кримінальної палати TSJC на рішення Провінційного суду Санта-Крус-де-Тенерифе адвокат використав «загального призначення» інструмент штучного інтелекту, а не спеціалізовану юридичну систему. За допомогою цього інструмента він додав до скарги до 48 посилань на рішення Верховного суду та звіт Генеральної ради судової влади, які нібито підтверджували його аргументи у справі.

Втім, як з’ясував документаліст TSJC, жодного з цих рішень не існувало. Суд встановив, що адвокат не здійснив «перевірку чи верифікацію» документа, створеного ШІ, щоб переконатися, чи відповідають наведені посилання реальним судовим рішенням або звітам.

У рішенні зазначається, що адвокат «не перевірив, чи існують номери справ, дати та ідентифікатори», а також «не звірив результати, надані інструментом ШІ, з базами судової практики — Центром судової документації (Cendoj), який є загальнодоступним і безкоштовним, — щоб підтвердити хоча б одне з цих посилань, що одразу викликало б сумніви».

Порушення професійного обов’язку

На думку суду, така недбалість «становить порушення базового обов’язку людського контролю, який є необхідним при використанні інструментів штучного інтелекту в професійній діяльності, та суперечить стандарту належної обачності, передбаченому Кодексом професійної етики для юристів».

Визначаючи розмір штрафу, суд застосував «показовий» підхід, встановивши суму у 420 євро — приблизно половину вартості річної підписки на спеціалізований юридичний ШІ-інструмент, доступний на ринку, «використання якого, ймовірно, запобігло б прикрому результату, що нині розглядається».

Водночас суд врахував, що після виявлення порушення адвокат визнав факти, прямо підтвердив свою відповідальність та висловив каяття.

У своєму рішенні TSJC наголосив, що принцип людського контролю є «центральним положенням усіх професійних дій, пов’язаних із використанням таких систем у правовій сфері», а фахівець має розглядати інструмент ШІ лише як допоміжний, а не як визначальний, уникаючи сліпої залежності від системи.

