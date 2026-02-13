Суд на Канарских островах оштрафовал адвоката за 48 вымышленных ссылок, созданных ИИ

Адвоката также могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Высший суд правосудия Канарских островов (TSJC) наложил штраф в размере 420 евро на адвоката, который включил в апелляционную жалобу 48 ложных юридических ссылок на несуществующие судебные решения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, пишет Tenerifeweekly.

Как сообщил TSJC, Уголовная палата суда привлекла адвоката к ответственности за нарушение обязанности правдивости и принципов добросовестности, а также за злоупотребление публичной службой правосудия. Помимо штрафа, суд решил уведомить местную коллегию адвокатов об этом решении и его обстоятельствах, чтобы она при необходимости могла «привлечь адвоката к дисциплинарной ответственности».

Использование ИИ в апелляционной жалобе

В апелляции в Уголовную палату TSJC на решение Провинциального суда Санта-Крус-де-Тенерифе адвокат использовал «универсальный» инструмент искусственного интеллекта, а не специализированную юридическую систему. С помощью этого инструмента он добавил в жалобу до 48 ссылок на решения Верховного суда и отчет Генерального совета судебной власти, которые якобы подтверждали его аргументы по делу.

Однако, как установил документалист TSJC, ни одного из этих решений не существовало. Суд установил, что адвокат не осуществил «проверку или верификацию» документа, созданного ИИ, чтобы убедиться, соответствуют ли приведенные ссылки реальным судебным решениям или отчетам.

В решении отмечается, что адвокат «не проверил, существуют ли номера дел, даты и идентификаторы», а также «не сверил результаты, предоставленные инструментом ИИ, с базами судебной практики — Центром судебной документации (Cendoj), который является общедоступным и бесплатным, — чтобы подтвердить хотя бы одну из этих ссылок, что сразу вызвало бы сомнения».

Нарушение профессиональной обязанности

По мнению суда, такая небрежность «представляет собой нарушение базовой обязанности человеческого контроля, который необходим при использовании инструментов искусственного интеллекта в профессиональной деятельности, и противоречит стандарту должной осмотрительности, предусмотренному Кодексом профессиональной этики для юристов».

Определяя размер штрафа, суд применил «показательный» подход, установив сумму в 420 евро — примерно половину стоимости годовой подписки на специализированный юридический ИИ-инструмент, доступный на рынке, «использование которого, вероятно, предотвратило бы неприятный результат, который сейчас рассматривается».

В то же время суд учел, что после выявления нарушения адвокат признал факты, прямо подтвердил свою ответственность и выразил раскаяние.

В своем решении TSJC подчеркнул, что принцип человеческого контроля является «центральным положением всех профессиональных действий, связанных с использованием таких систем в правовой сфере», а специалист должен рассматривать инструмент ИИ лишь как вспомогательный, а не как определяющий, избегая слепой зависимости от системы.

