Еммануель Макрон наполягає на необхідності відновлення ролі Європи на глобальній арені.

Фото: lemde.fr

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Європу продемонструвати «непохитну відданість захисту власних інтересів», водночас розкритикувавши торговельну та зовнішню політику США щодо європейських партнерів. Про це він сказав під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Макрон наполягає на необхідності відновлення ролі Європи на глобальній арені, додавши кілька критичних зауважень на адресу Сполучених Штатів.

«Якщо ми хочемо, щоб до нас ставилися серйозно на європейському континенті та за його межами, ми повинні показати світу нашу непохитну відданість захисту власних інтересів. Це, звичайно, починається з продовження підтримки України, але також означає відсіч необґрунтованим тарифам і ввічливу відмову від безпідставних претензій на європейську територію.

Саме так ми діяли і так продовжуватимемо діяти», — заявив президент Франції.

Ймовірно, Макрон мав на увазі погрози США щодо запровадження тарифів, а також заяви Дональда Трампа стосовно Гренландії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.