Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу продемонстрировать «непоколебимую приверженность защите собственных интересов», одновременно раскритиковав торговую и внешнюю политику США в отношении европейских партнеров. Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Макрон настаивает на необходимости восстановления роли Европы на глобальной арене, добавив несколько критических замечаний в адрес Соединенных Штатов.

«Если мы хотим, чтобы к нам относились серьезно на европейском континенте и за его пределами, мы должны показать миру нашу непоколебимую приверженность защите собственных интересов. Это, конечно, начинается с продолжения поддержки Украины, но также означает отпор необоснованным тарифам и вежливый отказ от беспочвенных претензий на европейскую территорию.

Именно так мы действовали и так будем продолжать действовать», — заявил президент Франции.

Вероятно, Макрон имел в виду угрозы США относительно введения тарифов, а также заявления Дональда Трампа по поводу Гренландии.

