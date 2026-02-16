У Великій Британії затримався запуск заводу артилерійських снарядів для України

Новий об’єкт у Гласкоуді, ключовий для постачання України та поповнення запасів, стоятиме закритий ще понад пів року.

Завод з виробництва вибухових речовин для 155-мм артилерійських снарядів у Гласкоуді на півдні Уельсу, який має значно збільшити потужності Великої Британії, досі не запрацював. Як повідомляє The Guardian, підприємство в Гласкоуді мало збільшити спроможність Британії виготовляти 155-мм артилерійські снаряди, поповнити виснажені запаси та «збільшити постачання для України».

Причини затримки

Плановий запуск заводу був запланований на літо 2025 року, але його перенесли через рішення BAE Systems подвоїти виробничі потужності вже під час будівництва. Завод, що є частиною комплексу боєприпасів, який функціонує на цьому місці з 1940 року, належить найбільшому європейському виробнику зброї.

BAE підтвердила, що завод уже структурно завершений і перейшов у фазу випробувань, однак автоматизоване обладнання потребує часу для перевірки точності та безпеки.

Потенційний вплив на оборонну промисловість

Очікувалося, що завод у Гласкоуді збільшить виробництво 155-мм снарядів у 16 разів порівняно з 2023 роком. Для порівняння, виробництво на інших європейських об’єктах, наприклад у Німеччині, дозволяє випускати понад мільйон набоїв на рік.

Аналітики наголошують, що затримка створює ризики для британської армії та постачання боєприпасів Україні. Навіть із очікуваним збільшенням обсягів, запаси снарядів дозволяють проводити лише обмежені військові операції протягом кількох тижнів у Східній Європі.

Контекст та перспективи

Завод є частиною масштабних інвестицій BAE Systems у виробництво боєприпасів на суму 150 млн фунтів стерлінгів, що охоплюють інші об’єкти у Вашингтоні та Чеширі. Новий завод здебільшого автоматизований і не створюватиме додаткових робочих місць.

Міністри Великої Британії раніше підкреслювали важливість збільшення виробництва вибухових речовин всередині країни, щоб зменшити залежність від імпорту та забезпечити власні потреби оборонного сектору.

Речник BAE зазначив, що завод Glascoed, після завершення тестування, різко збільшить виробництво снарядів і забезпечить стабільні поставки для армії та міжнародних партнерів.

