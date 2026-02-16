  1. У світі
  2. / В Україні

У Великій Британії затримався запуск заводу артилерійських снарядів для України

20:24, 16 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новий об’єкт у Гласкоуді, ключовий для постачання України та поповнення запасів, стоятиме закритий ще понад пів року.
У Великій Британії затримався запуск заводу артилерійських снарядів для України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Завод з виробництва вибухових речовин для 155-мм артилерійських снарядів у Гласкоуді на півдні Уельсу, який має значно збільшити потужності Великої Британії, досі не запрацював. Як повідомляє The Guardian, підприємство в Гласкоуді мало збільшити спроможність Британії виготовляти 155-мм артилерійські снаряди, поповнити виснажені запаси та «збільшити постачання для України».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Причини затримки

Плановий запуск заводу був запланований на літо 2025 року, але його перенесли через рішення BAE Systems подвоїти виробничі потужності вже під час будівництва. Завод, що є частиною комплексу боєприпасів, який функціонує на цьому місці з 1940 року, належить найбільшому європейському виробнику зброї.

BAE підтвердила, що завод уже структурно завершений і перейшов у фазу випробувань, однак автоматизоване обладнання потребує часу для перевірки точності та безпеки.

Потенційний вплив на оборонну промисловість

Очікувалося, що завод у Гласкоуді збільшить виробництво 155-мм снарядів у 16 разів порівняно з 2023 роком. Для порівняння, виробництво на інших європейських об’єктах, наприклад у Німеччині, дозволяє випускати понад мільйон набоїв на рік.

Аналітики наголошують, що затримка створює ризики для британської армії та постачання боєприпасів Україні. Навіть із очікуваним збільшенням обсягів, запаси снарядів дозволяють проводити лише обмежені військові операції протягом кількох тижнів у Східній Європі.

Контекст та перспективи

Завод є частиною масштабних інвестицій BAE Systems у виробництво боєприпасів на суму 150 млн фунтів стерлінгів, що охоплюють інші об’єкти у Вашингтоні та Чеширі. Новий завод здебільшого автоматизований і не створюватиме додаткових робочих місць.

Міністри Великої Британії раніше підкреслювали важливість збільшення виробництва вибухових речовин всередині країни, щоб зменшити залежність від імпорту та забезпечити власні потреби оборонного сектору.

Речник BAE зазначив, що завод Glascoed, після завершення тестування, різко збільшить виробництво снарядів і забезпечить стабільні поставки для армії та міжнародних партнерів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зброя Україна Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Обірване життя: суд в Одесі виніс вирок у справі про наїзд на вагітну жінку

Суд не позбавив водійку прав, призначивши три роки позбавлення волі з випробуванням.

ЄСПЛ визнав порушення права на виїзд з країни у справі «Бабич проти України»

У рішенні в справі «Бабич проти України» ЄСПЛ наголосив: обмеження залишати країну має відповідати критерію пропорційності та обгрунтованості.

Презумпція володіння у новому ЦК: посідачі зможуть судитися з власниками за майно

У ЦК вводиться поняття посідання і будь-яка особа, яка фактично контролює річ, вважається посідачем і може захищати своє володіння навіть від власника.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]