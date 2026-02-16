В Великобритании задержался запуск завода артиллерийских снарядов для Украины

Новый объект в Глазго, ключевой для поставок в Украину и пополнения запасов, еще будет закрыт более полугода.

Завод по производству взрывчатых веществ для 155-мм артиллерийских снарядов в Глазго на юге Уэльса, который должен значительно увеличить мощности Великобритании, до сих пор не заработал. Как сообщает The Guardian, предприятие в Гласкоуде должно было увеличить способность Великобритании производить 155-мм артиллерийские снаряды, пополнить истощенные запасы и «увеличить поставки для Украины».

Причины задержки

Плановый запуск завода был запланирован на лето 2025 года, но его перенесли из-за решения BAE Systems удвоить производственные мощности уже во время строительства. Завод, являющийся частью комплекса боеприпасов, который функционирует на этом месте с 1940 года, принадлежит крупнейшему европейскому производителю оружия.

BAE подтвердила, что завод уже структурно завершен и перешел в фазу испытаний, однако автоматизированное оборудование требует времени для проверки точности и безопасности.

Потенциальное влияние на оборонную промышленность

Ожидалось, что завод в Глазго увеличит производство 155-мм снарядов в 16 раз по сравнению с 2023 годом. Для сравнения, производство на других европейских объектах, например в Германии, позволяет выпускать более миллиона патронов в год.

Аналитики отмечают, что задержка создает риски для британской армии и поставок боеприпасов в Украину. Даже с ожидаемым увеличением объемов, запасы снарядов позволяют проводить только ограниченные военные операции в течение нескольких недель в Восточной Европе.

Контекст и перспективы

Завод является частью масштабных инвестиций BAE Systems в производство боеприпасов на сумму 150 млн фунтов стерлингов, охватывающих другие объекты в Вашингтоне и Чешире. Новый завод в основном автоматизирован и не будет создавать дополнительных рабочих мест.

Министры Великобритании ранее подчеркивали важность увеличения производства взрывчатых веществ внутри страны, чтобы уменьшить зависимость от импорта и обеспечить собственные потребности оборонного сектора.

Представитель BAE отметил, что завод Glascoed, после завершения тестирования, резко увеличит производство снарядов и обеспечит стабильные поставки для армии и международных партнеров.

