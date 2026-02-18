У США чоловік подав до суду через «крильця без кісток», бо вони виявилися з філе курки — суд вирішив, що це не обман

Чоловік вважав, що страва має бути саме з м’яса курячих крилець без кісток, але суд пояснив: «boneless wings» — це просто назва страви.

Федеральний суд у штаті Іллінойс відхилив колективний позов проти мережі ресторанів Buffalo Wild Wings. Споживач стверджував, що назва «boneless wings» («крильця без кісток») вводить клієнтів в оману, адже страва готується не з крилець, а з курячого філе. Про це йдеться в рішенні суду у справі щодо колективного позову проти Buffalo Wild Wings.

Суд вирішив: розумний покупець не сприймає цю назву буквально. Йдеться про формат страви, а не про те, з якої саме частини курки зроблене м’ясо.

Що сталося

Позивач замовив «boneless wings» у ресторані в Іллінойсі та очікував отримати м’ясо саме з курячих крилець, але без кісток. Натомість страва виявилася шматочками курячої грудки в паніровці з соусом — фактично це нагадує нагетси.

Чоловік заявив, що якби знав про це, або не купував би страву, або заплатив би менше. Він подав позов і хотів представляти інтереси інших споживачів по всій країні.

Чому суд відмовив

Суд зазначив кілька важливих моментів:

назва «boneless wings» використовується в США вже понад 20 років;

ціна таких «крилець» нижча за класичні крильця на кістці;

сама назва вказує радше на спосіб приготування, а не на конкретну частину курки.

У рішенні суддя підкреслив: так само як «курячі пальчики» не означають буквальні пальці, «крильця без кісток» не гарантують, що це м’ясо саме з крила.

Суд визнав, що чоловік мав право звернутися до суду, однак не довів, що компанія справді обманює «розумного споживача». Тому всі вимоги відхилили. Водночас позивач ще може спробувати подати оновлений позов.

