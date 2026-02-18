  1. У світі

У США чоловік подав до суду через «крильця без кісток», бо вони виявилися з філе курки — суд вирішив, що це не обман

20:22, 18 лютого 2026
Чоловік вважав, що страва має бути саме з м’яса курячих крилець без кісток, але суд пояснив: «boneless wings» — це просто назва страви.
Федеральний суд у штаті Іллінойс відхилив колективний позов проти мережі ресторанів Buffalo Wild Wings. Споживач стверджував, що назва «boneless wings» («крильця без кісток») вводить клієнтів в оману, адже страва готується не з крилець, а з курячого філе. Про це йдеться в рішенні суду у справі щодо колективного позову проти Buffalo Wild Wings.

Суд вирішив: розумний покупець не сприймає цю назву буквально. Йдеться про формат страви, а не про те, з якої саме частини курки зроблене м’ясо.

Що сталося

Позивач замовив «boneless wings» у ресторані в Іллінойсі та очікував отримати м’ясо саме з курячих крилець, але без кісток. Натомість страва виявилася шматочками курячої грудки в паніровці з соусом — фактично це нагадує нагетси.

Чоловік заявив, що якби знав про це, або не купував би страву, або заплатив би менше. Він подав позов і хотів представляти інтереси інших споживачів по всій країні.

Чому суд відмовив

Суд зазначив кілька важливих моментів:

  • назва «boneless wings» використовується в США вже понад 20 років;
  • ціна таких «крилець» нижча за класичні крильця на кістці;
  • сама назва вказує радше на спосіб приготування, а не на конкретну частину курки.

У рішенні суддя підкреслив: так само як «курячі пальчики» не означають буквальні пальці, «крильця без кісток» не гарантують, що це м’ясо саме з крила.

Суд визнав, що чоловік мав право звернутися до суду, однак не довів, що компанія справді обманює «розумного споживача». Тому всі вимоги відхилили. Водночас позивач ще може спробувати подати оновлений позов.

суд США

