Іран атакував ракетами американо-британську військову базу Дієго-Ґарсія в Індійському океані

Іран випустив дві балістичні ракети по авіабазі Дієго-Гарсія .

Іран здійснив ракетний удар по спільній військовій базі США та Великої Британії на острові Дієго-Гарсія, випустивши дві балістичні ракети на відстань близько 4 тисяч кілометрів. Про це повідомляє видання The Hill.

Зазначається, що така дальність перевищує офіційно заявлені можливості іранських ракет, які становлять до 2 500 км. Водночас одна з ракет зазнала несправності й зруйнувалася ще в повітрі, а другу, ймовірно, було перехоплено протиракетною системою SM-3.

За даними видання, Іран міг використати модернізовану версію ракети Khorramshahr.

Острів Дієго-Гарсія є важливим стратегічним об’єктом для США — там активно базується авіація, зокрема бомбардувальники B-52, B-2 та B-1B.

