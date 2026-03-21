Сміття, гризуни та сморід: суд дав останній шанс власнику землі все прибрати — інакше тюрма

Фото ілюстративне, джерело фото bbc.co.uk

У США суддя округу Кобб (штат Джорджія) під час слухання зобов’язав власника земельної ділянки прибрати зарослу та захаращену сміттям територію, інакше йому загрожує ув’язнення, пише WSBTV.

Власник наразі перебуває на випробувальному терміні за попередні порушення, пов’язані з цією ж ділянкою, яка, за словами сусідів, створює проблеми вже багато років.

За майже 20 років посадовці округу Кобб провели 60 перевірок цієї території у відповідь на численні скарги.

Протягом цього часу влада неодноразово виписувала штрафи за сміття та зберігання речей на відкритому повітрі, однак ситуація так і залишалася невирішеною. Сусіди повідомили, що умови на ділянці десятиліттями становлять серйозну загрозу для здоров’я та безпеки.

Місцева жителька Корі Барнс описала ситуацію як «тривалий кошмар зі сміттям, котами, гризунами, а запах знову повернувся».

За її словами, люди «постійно додають сміття» на цю територію, попри наявні судові процеси.

Минулого тижня Барнс звернулася до ради комісарів округу Кобб, де заявила, що мешканців району ігнорують.

«Зараз виглядає так, ніби округ знає про небезпечну ситуацію і вирішив її ігнорувати», — сказала вона.

Власник ділянки зазначив, що намагається знайти допомогу для прибирання території. Інспектори порадили йому звернутися до місцевої церкви, щоб залучити людей для виконання необхідних робіт із очищення ділянки від сміття та заростей.

Власник зобов’язаний виконати рішення суду та привести територію до належного стану, інакше йому загрожує повернення до в’язниці.

