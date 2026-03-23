У Китаї суд визнав порушення прав акторки через використання її образу в ШІ-драмі

21:42, 23 березня 2026
Суд зобов’язав компанії вибачитися та компенсувати збитки за незаконне використання технології заміни обличчя.
У Китаї Пекінський інтернет-суд ухвалив рішення на користь акторки, чиї права на зображення були порушені двома компаніями, які використали технологію заміни обличчя за допомогою штучного інтелекту в короткому серіалі. Суд зобов’язав відповідачів публічно вибачитися на своїх відеоплатформах і відшкодувати акторці фінансові збитки, пише Chinadaily.

Проблема виникла після того, як акторка виявила, що її зовнішність була накладена на персонажа у короткому серіалі, що ввело глядачів в оману та створило враження її участі у проєкті, викликавши активне обговорення в мережі. Серіал також був розміщений на відеоплатформі іншої компанії, після чого акторка подала позов проти обох компаній за несанкціоноване використання її образу з метою отримання прибутку.

Під час судового розгляду продюсерська компанія заявила, що створений ШІ-персонаж випадково нагадував акторку, і стверджувала, що не використовувала жодних конкретних запитів, пов’язаних із нею. Вона також наполягала, що така схожість є статистично можливою, і зазначила, що швидко видалила відповідний фрагмент після скарги акторки, що, на її думку, не завдало шкоди.

Компанія, яка здійснювала трансляцію, своєю чергою заявила, що законно отримала права на розповсюдження і не несе відповідальності за створення контенту.

Суд встановив, що у двох епізодах 44-серійного серіалу було використано технологію заміни обличчя, що спричинило плутанину серед глядачів та обговорення в мережі щодо участі акторки. Водночас продюсерська компанія не змогла підтвердити процес створення ШІ-контенту через технічні проблеми.

Суддя Чжао Ці зазначив, що навіть якщо згенероване ШІ обличчя незначно відрізняється від оригіналу, це вважається порушенням, якщо його може впізнати публіка.

«Фрагменти мали значну схожість із акторкою, а коментарі користувачів ідентифікували персонажа як неї», — заявив суддя, додавши, що нездатність продюсерської компанії відтворити свій процес залишила її аргументи без підтвердження.

«Платформа для трансляції, попри наявність прав на розповсюдження, також була визнана відповідальною за те, що не перевірила контент і не виконала свого обов’язку щодо запобігання порушенням», — зазначив Чжао.

Суддя наголосила, що хоча короткі серіали є популярними серед глядачів, використання штучного інтелекту має поважати права людини. «Творці та платформи повинні посилити перевірку контенту, щоб запобігати порушенням», — підкреслила вона.

«Суворе дотримання правових меж усіма учасниками індустрії є необхідним для здорового розвитку ринку коротких серіалів», — додала суддя.

