В Китае суд признал нарушение прав актрисы из-за использования ее образа в ИИ-драме

Суд обязал компании извиниться и компенсировать убытки за незаконное использование технологии замены лица.

В Китае Пекинский интернет-суд вынес решение в пользу актрисы, чьи права на изображение были нарушены двумя компаниями, использовавшими технологию замены лица с помощью искусственного интеллекта в коротком сериале. Суд обязал ответчиков публично извиниться на своих видеоплатформах и возместить актрисе финансовые убытки, пишет Chinadaily.

Проблема возникла после того, как актриса обнаружила, что ее внешность была наложена на персонажа в коротком сериале, что ввело зрителей в заблуждение и создало впечатление ее участия в проекте, вызвав активное обсуждение в сети. Сериал также был размещен на видеоплатформе другой компании, после чего актриса подала иск против обеих компаний за несанкционированное использование ее образа с целью получения прибыли.

Во время судебного разбирательства продюсерская компания заявила, что созданный ИИ-персонаж случайно напоминал актрису, и утверждала, что не использовала никаких конкретных запросов, связанных с ней. Она также настаивала, что такое сходство статистически возможно, и отметила, что быстро удалила соответствующий фрагмент после жалобы актрисы, что, по ее мнению, не нанесло вреда.

Компания, осуществлявшая трансляцию, в свою очередь заявила, что законно получила права на распространение и не несет ответственности за создание контента.

Суд установил, что в двух эпизодах 44-серийного сериала была использована технология замены лица, что вызвало путаницу среди зрителей и обсуждение в сети относительно участия актрисы. В то же время продюсерская компания не смогла подтвердить процесс создания ИИ-контента из-за технических проблем.

Судья Чжао Ци отметил, что даже если сгенерированное ИИ лицо незначительно отличается от оригинала, это считается нарушением, если его может распознать публика.

«Фрагменты имели значительное сходство с актрисой, а комментарии пользователей идентифицировали персонажа как ее», — заявил судья, добавив, что неспособность продюсерской компании воспроизвести свой процесс оставила ее аргументы без подтверждения.

«Платформа для трансляции, несмотря на наличие прав на распространение, также была признана ответственной за то, что не проверила контент и не выполнила свою обязанность по предотвращению нарушений», — отметил Чжао.

Судья подчеркнул, что хотя короткие сериалы популярны среди зрителей, использование искусственного интеллекта должно уважать права человека. «Создатели и платформы должны усилить проверку контента, чтобы предотвращать нарушения», — подчеркнул он.

«Строгое соблюдение правовых границ всеми участниками индустрии необходимо для здорового развития рынка коротких сериалов», — добавил судья.

