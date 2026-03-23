Суд у США тестує ШІ для підготовки судових рішень у цивільних справах

17:19, 23 березня 2026
Новий інструмент має зменшити навантаження на суддів і пришвидшити розгляд справ.
Суд у США тестує ШІ для підготовки судових рішень у цивільних справах
Фото: govtech.com
У США Вищий суд Лос-Анджелеса тестує інструмент на основі штучного інтелекту, який узагальнює процесуальні документи, систематизує докази та створює проєкти судових рішень у цивільних справах, пише Decrypt.

Метою впровадження є скорочення часу, витраченого на адміністративні завдання, щоб судді могли зосередитися на частинах справ, які потребують юридичного аналізу та розсуду. Про це повідомив засновник і генеральний директор Learned Hand Шломо Клаппер.

«Ми перебуваємо на етапі, коли суди відчувають значний тиск. Кількість справ зростає, але додаткової допомоги не надходить», — зазначив Клаппер, додавши, що розвиток штучного інтелекту «суттєво знижує вартість судових процесів».

Водночас ШІ посилює навантаження на суди, оскільки спрощує підготовку документів: за даними звіту національної юридичної фірми Fisher Phillips за лютий 2026 року, кількість подань зросла на 49% — з 4 100 до 6 400 за рік.

Пілотний проєкт у суді Лос-Анджелеса надає невеликій групі суддів доступ до системи Learned Hand для тестування її роботи на всіх етапах справи — від первинного розгляду до підготовки проєктів рішень.

Клаппер, який раніше працював помічником судді Апеляційного суду США та стратегією впровадження в компанії Palantir, зазначив, що Learned Hand, заснований у 2024 році та названий на честь федерального судді, створений як спеціалізований інструмент для перевантажених судів. Він має зменшити рутинну роботу, виділяючи ключові факти та правові питання, водночас залишаючи остаточне рішення за суддею.

Головуючий суддя Серджіо С. Тапіа II підкреслив, що впровадження технології відбувається обережно: «Ми уважно оцінюємо нові технології, щоб визначити, як вони можуть допомогти суддям працювати ефективніше. Але цей інструмент не замінить і жодним чином не вплине на незалежність та неупередженість судових рішень».

Клаппер зазначив, що головна складність у створенні ШІ для судів полягає не в генерації текстів, а в перевірці їх відповідності матеріалам справи та правовим джерелам.

«Найбільші витрати пов’язані саме з перевіркою, а не з генерацією. Згенерувати текст легко, але як переконатися, що він дійсно надійний?» — пояснив він.

Проблеми з так званими «галюцинаціями» ШІ вже виникали у резонансних судових справах. Зокрема, у 2023 році захист музиканта Праказрела «Pras» Мішеля заявив, що ШІ допоміг підготувати фінальну промову з неточними аргументами. Того ж року федеральний суддя зобов’язав адвокатів, які представляли юриста Майкла Коена, надати друковані копії судових рішень, оскільки їх не вдалося перевірити.

За словами Клаппера, система Learned Hand використовує обмежений і перевірений масив юридичних джерел, що зменшує ризик помилок. Вона не звертається до відкритого інтернету чи випадкових наборів даних, а працює в межах визначеної правової бази.

Крім того, інструмент побудований так, щоб суддям не потрібна була спеціальна технічна підготовка.

«Це система «натисни й обери». Суддям не потрібно формулювати запити», — зазначив він.

Клаппер наголосив, що значна частина робочого часу суддів витрачається на рутинні завдання, і новий інструмент має дозволити їм більше часу приділяти саме правосуддю.

Водночас він підкреслив, що судді не повинні беззастережно довіряти результатам роботи ШІ, а самі інструменти мають довести свою надійність.

«Я завжди кажу: не довіряйте — перевіряйте. Не варто сліпо покладатися на ШІ. Він має підтвердити свою ефективність», — підсумував Клаппер.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Крадіжки, контрабанда і розбої: чому апеляція в Києві залишила злочинців без покарання у справі, яка тягнулася понад 15 років

Суд підтвердив закриття справи через сплив строків давності — попри серію тяжких злочинів.

Комітет розгляне законопроєкт про надання Бюро економічної безпеки права користування закритими каналами зв’язку

Проект закону завершує процес передачі повноважень від ліквідованих підрозділів податкової міліції до БЕБ.

Верховна Рада планує вилучити з КПК норму про публікацію повісток у ЗМІ

Парламент ініціює цифровізацію процедури in absentia, пропонуючи онлайн-публікацію єдиним офіційним джерелом виклику.

Бізнес у Криму і зв’язки з командою Сенниченка: що відомо про Ярославу Максименко, яка претендує на крісло АРМА

Посадовиця з бізнесом в Криму і радниця колишнього голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка претендує стати головою АРМА.

ЄСПЛ у справі VASHCHENKO AND TRETYAK v. UKRAINE засудив практику перегляду остаточних рішень українських судів

ЄСПЛ детально пояснив, чому перегляд справ на підставі нової практики є непередбачуваним та незаконним.

