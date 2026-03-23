Суд в США тестирует ИИ для подготовки судебных решений по гражданским делам

Новый инструмент должен снизить нагрузку на судей и ускорить рассмотрение дел.

В США Высший суд Лос-Анджелеса тестирует инструмент на основе искусственного интеллекта, который обобщает процессуальные документы, систематизирует доказательства и создает проекты судебных решений по гражданским делам, пишет Decrypt.

Цель внедрения — сократить время, затрачиваемое на административные задачи, чтобы судьи могли сосредоточиться на частях дел, требующих юридического анализа и усмотрения. Об этом сообщил основатель и генеральный директор Learned Hand Шломо Клаппер.

«Мы находимся на этапе, когда суды испытывают значительное давление. Количество дел растет, но дополнительной помощи не поступает», — отметил Клаппер, добавив, что развитие искусственного интеллекта «существенно снижает стоимость судебных процессов».

В то же время ИИ усиливает нагрузку на суды, поскольку упрощает подготовку документов: по данным отчета национальной юридической фирмы Fisher Phillips за февраль 2026 года, количество подач выросло на 49% — с 4 100 до 6 400 за год.

Пилотный проект в суде Лос-Анджелеса предоставляет небольшой группе судей доступ к системе Learned Hand для тестирования ее работы на всех этапах дела — от первичного рассмотрения до подготовки проектов решений.

Клаппер, ранее работавший помощником судьи Апелляционного суда США и занимавшийся стратегией внедрения в компании Palantir, отметил, что Learned Hand, основанный в 2024 году и названный в честь федерального судьи, создан как специализированный инструмент для перегруженных судов. Он должен уменьшить рутинную работу, выделяя ключевые факты и правовые вопросы, при этом оставляя окончательное решение за судьей.

Председательствующий судья Серджио С. Тапиа II подчеркнул, что внедрение технологии происходит осторожно: «Мы внимательно оцениваем новые технологии, чтобы определить, как они могут помочь судьям работать эффективнее. Но этот инструмент не заменит и никоим образом не повлияет на независимость и беспристрастность судебных решений».

Клаппер отметил, что основная сложность в создании ИИ для судов заключается не в генерации текстов, а в проверке их соответствия материалам дела и правовым источникам.

«Наибольшие затраты связаны именно с проверкой, а не с генерацией. Сгенерировать текст легко, но как убедиться, что он действительно надежен?» — пояснил он.

Проблемы с так называемыми «галлюцинациями» ИИ уже возникали в резонансных судебных делах. В частности, в 2023 году защита музыканта Праказрела «Pras» Мишеля заявила, что ИИ помог подготовить финальную речь с неточными аргументами. В том же году федеральный судья обязал адвокатов, представлявших юриста Майкла Коэна, предоставить печатные копии судебных решений, поскольку их не удалось проверить.

По словам Клаппера, система Learned Hand использует ограниченный и проверенный массив юридических источников, что снижает риск ошибок. Она не обращается к открытому интернету или случайным наборам данных, а работает в рамках определенной правовой базы.

Кроме того, инструмент построен так, чтобы судьям не требовалась специальная техническая подготовка.

«Это система “нажми и выбери”. Судьям не нужно формулировать запросы», — отметил он.

Клаппер подчеркнул, что значительная часть рабочего времени судей уходит на рутинные задачи, и новый инструмент должен позволить им больше времени уделять непосредственно осуществлению правосудия.

В то же время он подчеркнул, что судьи не должны безоговорочно доверять результатам работы ИИ, а сами инструменты должны доказать свою надежность.

«Я всегда говорю: не доверяйте — проверяйте. Не стоит слепо полагаться на ИИ. Он должен подтвердить свою эффективность», — подытожил Клаппер.

