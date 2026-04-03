  1. У світі

У Бразилії суди зможуть визначати «опіку» над домашніми тваринами після розлучення

19:49, 3 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новий закон дозволяє встановлювати спільну опіку над улюбленцями між колишніми партнерами та розподіляти витрати на їх утримання через суд.
У Бразилії суди зможуть визначати «опіку» над домашніми тваринами після розлучення
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суди у Бразилії зможуть визначати порядок спільної опіки над домашніми тваринами для пар, які розлучаються, відповідно до нового законодавства, пише BBC.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Законодавці в бразильському Конгресі розглядають ці зміни як відображення важливості, яку люди надають своїм домашнім улюбленцям.

Згідно з новими нормами, якщо пара розлучається і не може досягти згоди щодо домашньої тварини, суддя визначатиме порядок спільної опіки та справедливий розподіл витрат на утримання тварини між сторонами.

Наразі в країні з населенням 213 мільйонів осіб налічується близько 160 мільйонів домашніх тварин.

Щоб закон застосовувався до пари, яка розлучається, тварина повинна була провести більшу частину свого життя разом із цією парою.

Спільна опіка не надаватиметься у випадках, коли одна зі сторін має судимість або історію чи ризик домашнього насильства.

Члени Конгресу зазначили, що в судах збільшилася кількість спорів щодо опіки над тваринами, а сам закон є відповіддю на зміни, які відбулися в бразильському суспільстві за останні десятиліття.

У документі також зазначається, що пари, які мають менше дітей, як правило, формують тісніші зв’язки зі своїми тваринами, часто вважаючи їх справжніми членами сім’ї.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд Бразилія

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]