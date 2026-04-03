У Бразилії суди зможуть визначати «опіку» над домашніми тваринами після розлучення

Новий закон дозволяє встановлювати спільну опіку над улюбленцями між колишніми партнерами та розподіляти витрати на їх утримання через суд.

Суди у Бразилії зможуть визначати порядок спільної опіки над домашніми тваринами для пар, які розлучаються, відповідно до нового законодавства, пише BBC.

Законодавці в бразильському Конгресі розглядають ці зміни як відображення важливості, яку люди надають своїм домашнім улюбленцям.

Згідно з новими нормами, якщо пара розлучається і не може досягти згоди щодо домашньої тварини, суддя визначатиме порядок спільної опіки та справедливий розподіл витрат на утримання тварини між сторонами.

Наразі в країні з населенням 213 мільйонів осіб налічується близько 160 мільйонів домашніх тварин.

Щоб закон застосовувався до пари, яка розлучається, тварина повинна була провести більшу частину свого життя разом із цією парою.

Спільна опіка не надаватиметься у випадках, коли одна зі сторін має судимість або історію чи ризик домашнього насильства.

Члени Конгресу зазначили, що в судах збільшилася кількість спорів щодо опіки над тваринами, а сам закон є відповіддю на зміни, які відбулися в бразильському суспільстві за останні десятиліття.

У документі також зазначається, що пари, які мають менше дітей, як правило, формують тісніші зв’язки зі своїми тваринами, часто вважаючи їх справжніми членами сім’ї.

