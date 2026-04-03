  1. В мире

В Бразилии суды смогут определять «опеку» над домашними животными после развода

19:49, 3 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новый закон позволяет устанавливать совместную опеку над питомцами между бывшими партнерами и распределять расходы на их содержание через суд.
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суды в Бразилии смогут определять порядок совместной опеки над домашними животными для пар, которые разводятся, согласно новому законодательству, пишет BBC.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Законодатели в бразильском Конгрессе рассматривают эти изменения как отражение важности, которую люди придают своим домашним питомцам.

Согласно новым нормам, если пара разводится и не может достичь согласия относительно домашнего животного, судья будет определять порядок совместной опеки и справедливое распределение расходов на содержание животного между сторонами.

В настоящее время в стране с населением 213 миллионов человек насчитывается около 160 миллионов домашних животных.

Чтобы закон применялся к паре, которая разводится, животное должно было провести большую часть своей жизни вместе с этой парой.

Совместная опека не будет предоставляться в случаях, когда одна из сторон имеет судимость или историю либо риск домашнего насилия.

Члены Конгресса отметили, что в судах увеличилось количество споров относительно опеки над животными, а сам закон является ответом на изменения, произошедшие в бразильском обществе за последние десятилетия.

В документе также отмечается, что пары, имеющие меньше детей, как правило, формируют более тесные связи со своими животными, часто считая их полноценными членами семьи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Бразилия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]