В Бразилии суды смогут определять «опеку» над домашними животными после развода
Суды в Бразилии смогут определять порядок совместной опеки над домашними животными для пар, которые разводятся, согласно новому законодательству, пишет BBC.
Законодатели в бразильском Конгрессе рассматривают эти изменения как отражение важности, которую люди придают своим домашним питомцам.
Согласно новым нормам, если пара разводится и не может достичь согласия относительно домашнего животного, судья будет определять порядок совместной опеки и справедливое распределение расходов на содержание животного между сторонами.
В настоящее время в стране с населением 213 миллионов человек насчитывается около 160 миллионов домашних животных.
Чтобы закон применялся к паре, которая разводится, животное должно было провести большую часть своей жизни вместе с этой парой.
Совместная опека не будет предоставляться в случаях, когда одна из сторон имеет судимость или историю либо риск домашнего насилия.
Члены Конгресса отметили, что в судах увеличилось количество споров относительно опеки над животными, а сам закон является ответом на изменения, произошедшие в бразильском обществе за последние десятилетия.
В документе также отмечается, что пары, имеющие меньше детей, как правило, формируют более тесные связи со своими животными, часто считая их полноценными членами семьи.
