  1. У світі

Google дозволив змінювати ім’я користувача Gmail без створення нового акаунту

22:59, 5 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Компанія впровадила функцію для американських користувачів, яка дозволяє змінювати адресу електронної пошти та зберігати доступ до старого акаунту.
Google дозволив змінювати ім’я користувача Gmail без створення нового акаунту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Google повідомила, що користувачі Gmail у США отримали можливість змінювати ім’я свого облікового запису без необхідності створювати новий акаунт. Нова опція обмежує зміну імені однією спробою на 12 місяців. Про це пише The Guardian.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами головного виконавчого директора Google Сундара Пічаї, користувачі тепер можуть замінити старі адреси, наприклад «[email protected]» чи «[email protected]», на більш зручні та актуальні. При цьому всі електронні листи та дані можна перенести на нову адресу, зберігаючи доступ до старої пошти, а нові повідомлення будуть надходити на обидві адреси.

Раніше для зміни імені користувачам Gmail з нестандартною електронною адресою доводилося створювати новий обліковий запис, що ускладнювало процес і зберігання даних.

Google поки не уточнив, чи буде ця функція доступна користувачам за межами США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Google технології

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]