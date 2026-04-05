Google дозволив змінювати ім’я користувача Gmail без створення нового акаунту

Компанія впровадила функцію для американських користувачів, яка дозволяє змінювати адресу електронної пошти та зберігати доступ до старого акаунту.

Компанія Google повідомила, що користувачі Gmail у США отримали можливість змінювати ім’я свого облікового запису без необхідності створювати новий акаунт. Нова опція обмежує зміну імені однією спробою на 12 місяців. Про це пише The Guardian.

За словами головного виконавчого директора Google Сундара Пічаї, користувачі тепер можуть замінити старі адреси, наприклад «[email protected]» чи «[email protected]», на більш зручні та актуальні. При цьому всі електронні листи та дані можна перенести на нову адресу, зберігаючи доступ до старої пошти, а нові повідомлення будуть надходити на обидві адреси.

Раніше для зміни імені користувачам Gmail з нестандартною електронною адресою доводилося створювати новий обліковий запис, що ускладнювало процес і зберігання даних.

Google поки не уточнив, чи буде ця функція доступна користувачам за межами США.

