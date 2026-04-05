Google разрешил менять имя пользователя Gmail без создания новой учетной записи

22:59, 5 апреля 2026
Компания внедрила для американских пользователей функцию, позволяющую менять адрес электронной почты и сохранять доступ к старой учетной записи.
Компания Google сообщила, что пользователи Gmail в США получили возможность менять имя своей учетной записи без необходимости создавать новую учетную запись. Новая опция ограничивает смену имени одной попыткой в течение 12 месяцев. Об этом пишет The Guardian.

По словам главного исполнительного директора Google Сундара Пичаи, пользователи теперь могут заменить старые адреса, например «[email protected]» или «[email protected]», на более удобные и актуальные. При этом все электронные письма и данные можно перенести на новый адрес, сохраняя доступ к старой почте, а новые сообщения будут поступать на оба адреса.

Ранее для изменения имени пользователям Gmail с нестандартным электронным адресом приходилось создавать новую учетную запись, что усложняло процесс и хранение данных.

Google пока не уточнил, будет ли эта функция доступна пользователям за пределами США.

