  1. У світі

У Таїланді чоловіків агітують йти до армії, щоб «відпочити від дружини»

15:24, 9 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вірусна рекламна кампанія забезпечила понад 30 тисяч заявок і рекордне перевиконання плану набору.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Таїланд зміг залучити рекордну кількість добровольців завдяки незвичній рекламній кампанії, у якій чоловікам жартома пропонували «відпочити від дружини» та піти служити. Про це повідомляє Sinar Daily.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Саме такі меседжі стали вірусними у соцмережах і привернули увагу тисяч потенційних новобранців.

За офіційними даними Королівської армії Таїланду, на початку цьогорічної призовної кампанії сухопутні війська отримали понад 30 тисяч онлайн-заявок від добровольців. Це не лише рекорд, а й перевищення плану — показник виконання сягнув 105%.

Ключову роль у такому результаті відіграла рекламна кампанія. Потенційним новобранцям обіцяли зарплату у 8 тисяч батів (близько 246 доларів США) у перший місяць служби, безкоштовне харчування та проживання у казармах.

Однак найбільший резонанс викликали саме жартівливі слогани. Наприклад, чоловікам пропонували «сховатися від дружини» у військовому таборі або ж «забути колишню» завдяки фізичним навантаженням і новому оточенню.

Після успіху цієї кампанії до такого ж стилю комунікації долучилися й інші роди військ. Військово-морські сили, наприклад, жартували, що служба — це шанс хоча б навчитися плавати.

У підсумку кампанія швидко стала вірусною, викликала хвилю обговорень, мемів і пародій у соцмережах — і водночас допомогла армії досягти рекордних показників набору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

армія Таїланд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП залишила в силі рішення про звільнення суддів Василя Артимовича та Ірини Малех

ВРП підтвердила можливість звільнення судді за відсутності кримінального вироку.

Законопроєкти, що не відповідають Конституції блокуватимуть одразу після реєстрації

У Верховній Раді пропонують закріпити обов’язкову оцінку законопроєктів одразу після їх реєстрації.

Суддя Іван Посохов перед відстороненням ВРП звинуватив правоохоронців у фальсифікації доказів про підкуп колеги

ВРП проголосувала за відсторонення судді Івана Посохова попри заяви захисту про провокацію з боку правоохоронців та відсутність підпису Генпрокурора на підозрі.

У Раді пропонують перезапустити ринок газу за моделлю ЄС

Законопроєкт імплементує регламент ЄС, запроваджуючи систему оцінки ризиків і реагування на кризи у сфері постачання газу.

Після ЖЕКів — правовий вакуум: для співвласників будинків готують реальні важелі контролю за ОСББ

Запропоновані зміни передбачають чіткі вимоги до якості послуг та механізми швидкого реагування на проблеми у багатоквартирних будинках.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]