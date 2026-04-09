У Таїланді чоловіків агітують йти до армії, щоб «відпочити від дружини»
Таїланд зміг залучити рекордну кількість добровольців завдяки незвичній рекламній кампанії, у якій чоловікам жартома пропонували «відпочити від дружини» та піти служити. Про це повідомляє Sinar Daily.
Саме такі меседжі стали вірусними у соцмережах і привернули увагу тисяч потенційних новобранців.
За офіційними даними Королівської армії Таїланду, на початку цьогорічної призовної кампанії сухопутні війська отримали понад 30 тисяч онлайн-заявок від добровольців. Це не лише рекорд, а й перевищення плану — показник виконання сягнув 105%.
Ключову роль у такому результаті відіграла рекламна кампанія. Потенційним новобранцям обіцяли зарплату у 8 тисяч батів (близько 246 доларів США) у перший місяць служби, безкоштовне харчування та проживання у казармах.
Однак найбільший резонанс викликали саме жартівливі слогани. Наприклад, чоловікам пропонували «сховатися від дружини» у військовому таборі або ж «забути колишню» завдяки фізичним навантаженням і новому оточенню.
Після успіху цієї кампанії до такого ж стилю комунікації долучилися й інші роди військ. Військово-морські сили, наприклад, жартували, що служба — це шанс хоча б навчитися плавати.
У підсумку кампанія швидко стала вірусною, викликала хвилю обговорень, мемів і пародій у соцмережах — і водночас допомогла армії досягти рекордних показників набору.
