У Таїланді чоловіків агітують йти до армії, щоб «відпочити від дружини»

Вірусна рекламна кампанія забезпечила понад 30 тисяч заявок і рекордне перевиконання плану набору.

Таїланд зміг залучити рекордну кількість добровольців завдяки незвичній рекламній кампанії, у якій чоловікам жартома пропонували «відпочити від дружини» та піти служити. Про це повідомляє Sinar Daily.

Саме такі меседжі стали вірусними у соцмережах і привернули увагу тисяч потенційних новобранців.

За офіційними даними Королівської армії Таїланду, на початку цьогорічної призовної кампанії сухопутні війська отримали понад 30 тисяч онлайн-заявок від добровольців. Це не лише рекорд, а й перевищення плану — показник виконання сягнув 105%.

Ключову роль у такому результаті відіграла рекламна кампанія. Потенційним новобранцям обіцяли зарплату у 8 тисяч батів (близько 246 доларів США) у перший місяць служби, безкоштовне харчування та проживання у казармах.

Однак найбільший резонанс викликали саме жартівливі слогани. Наприклад, чоловікам пропонували «сховатися від дружини» у військовому таборі або ж «забути колишню» завдяки фізичним навантаженням і новому оточенню.

Після успіху цієї кампанії до такого ж стилю комунікації долучилися й інші роди військ. Військово-морські сили, наприклад, жартували, що служба — це шанс хоча б навчитися плавати.

У підсумку кампанія швидко стала вірусною, викликала хвилю обговорень, мемів і пародій у соцмережах — і водночас допомогла армії досягти рекордних показників набору.

