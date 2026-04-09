В Таиланде мужчин агитируют идти в армию, чтобы «отдохнуть от жены»

Вирусная рекламная кампания обеспечила более 30 тысяч заявок и рекордное перевыполнение плана набора.

Таиланд смог привлечь рекордное количество добровольцев благодаря необычной рекламной кампании, в которой мужчинам в шутку предлагали «отдохнуть от жены» и пойти служить. Об этом сообщает Sinar Daily.

Именно такие месседжи стали вирусными в соцсетях и привлекли внимание тысяч потенциальных новобранцев.

По официальным данным Королевской армии Таиланда, в начале нынешней призывной кампании сухопутные войска получили более 30 тысяч онлайн-заявок от добровольцев. Это не только рекорд, но и превышение плана — показатель выполнения достиг 105%.

Ключевую роль в таком результате сыграла рекламная кампания. Потенциальным новобранцам обещали зарплату в 8 тысяч батов (около 246 долларов США) в первый месяц службы, бесплатное питание и проживание в казармах.

Однако наибольший резонанс вызвали именно шуточные слоганы. Например, мужчинам предлагали «спрятаться от жены» в военном лагере или «забыть бывшую» благодаря физическим нагрузкам и новому окружению.

После успеха этой кампании к такому же стилю коммуникации присоединились и другие роды войск. Военно-морские силы, например, шутили, что служба — это шанс хотя бы научиться плавать.

В итоге кампания быстро стала вирусной, вызвала волну обсуждений, мемов и пародий в соцсетях — и одновременно помогла армии достичь рекордных показателей набора.

