В Таиланде мужчин агитируют идти в армию, чтобы «отдохнуть от жены»

15:24, 9 апреля 2026
Вирусная рекламная кампания обеспечила более 30 тысяч заявок и рекордное перевыполнение плана набора.
Таиланд смог привлечь рекордное количество добровольцев благодаря необычной рекламной кампании, в которой мужчинам в шутку предлагали «отдохнуть от жены» и пойти служить. Об этом сообщает Sinar Daily.

Именно такие месседжи стали вирусными в соцсетях и привлекли внимание тысяч потенциальных новобранцев.

По официальным данным Королевской армии Таиланда, в начале нынешней призывной кампании сухопутные войска получили более 30 тысяч онлайн-заявок от добровольцев. Это не только рекорд, но и превышение плана — показатель выполнения достиг 105%.

Ключевую роль в таком результате сыграла рекламная кампания. Потенциальным новобранцам обещали зарплату в 8 тысяч батов (около 246 долларов США) в первый месяц службы, бесплатное питание и проживание в казармах.

Однако наибольший резонанс вызвали именно шуточные слоганы. Например, мужчинам предлагали «спрятаться от жены» в военном лагере или «забыть бывшую» благодаря физическим нагрузкам и новому окружению.

После успеха этой кампании к такому же стилю коммуникации присоединились и другие роды войск. Военно-морские силы, например, шутили, что служба — это шанс хотя бы научиться плавать.

В итоге кампания быстро стала вирусной, вызвала волну обсуждений, мемов и пародий в соцсетях — и одновременно помогла армии достичь рекордных показателей набора.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Судья Иван Посохов перед отстранением ВСП обвинил правоохранителей в фальсификации доказательств о подкупе коллеги

ВСП проголосовал за отстранение судьи Ивана Посохова, несмотря на заявления защиты о провокации со стороны правоохранителей и отсутствие подписи Генпрокурора на подозрении.

В Раде предлагают перезапустить рынок газа по модели ЕС

Законопроект имплементирует регламент ЕС, вводя систему оценки рисков и реагирования на кризисы в сфере поставок газа.

После ЖЭКов — правовой вакуум: для совладельцев домов готовят реальные рычаги контроля за ОСМД

Предлагаемые изменения предусматривают четкие требования к качеству услуг и механизмы быстрого реагирования на проблемы в многоквартирных домах.

Будущее международного правосудия: Лев Кишакевич и Оксана Сенаторова стали финалистами конкурса в МУС

Путь кандидатов в МУС, жесткие требования Гааги и функции системы международного правосудия изнутри.

Штрафы за утилизацию отходов в водоемы могут возрасти с 85 гривен до 5 тысяч

За утилизацию отходов в водоемы придется платить 5 тысяч, а за ограничение доступа к пляжам – 17 тысяч.

