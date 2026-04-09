  1. У світі

$750 за годину: адвокат виставив клієнту рахунки за понад 30 годин роботи за добу

20:34, 9 квітня 2026
Адвокат систематично завищував рахунки клієнту, іноді виставляючи понад 30 годин роботи на день.
$750 за годину: адвокат виставив клієнту рахунки за понад 30 годин роботи за добу
Фото: AdobeStock
У Австралії адвоката із Сіднея, який виставив місцевій раді рахунки за понад 30 годин роботи протягом 24-годинного періоду, визнано відповідальним за масштабне завищення вартості послуг рішенням Верховного суду штату Новий Південний Уельс, пише Law.com.

Надзвичайне нарахування гонорарів пов’язали з юридичною фірмою Redenbach Legal та її керівником Кітом Реденбахом, колишнім партнером Norton Rose Fulbright і Maddocks.

Міська рада Брокен-Гілла подала позов проти Реденбаха та його фірми після того, як витрати на судову тяганину проти архітектурної компанії Allen, Jack + Cottier через невдало виконану реконструкцію Civic Centre у Брокен-Гіллі перевищили $10 млн.

У міру затягування спору рада занепокоїлася через стрімке зростання юридичних витрат, які зрештою значно перевищили компенсацію у $1,5 млн, отриману від архітекторів.

Суд встановив, що щонайменше у шість днів у 2018–2019 роках Реденбах виставляв рахунки більш ніж за 24 години роботи, зокрема зафіксовані показники 31,12, 34,5 і навіть 36 годин на добу.

За один триденний період він нарахував раді 103 години роботи, що суддя Елізабет Педен прямо назвала «неможливим».

Реденбах заперечив будь-яку недоброчесність, наполягаючи, що не подавав навмисно неправдиві рахунки і не діяв із зневагою до точності.

Під час перехресного допиту адвокат із 30-річним стажем заявив, що його рукописні табелі обліку часу були заплутаними через «помилку оператора» та проблеми з часовими поясами. Суддя Педен зазначила, що такі «неймовірні» пояснення, зокрема посилання на технічні збої, є «незадовільними».

Реденбах наполягав, що відпрацював усі години, виставлені раді, навіть коли перебував удома хворим після госпіталізації. За його словами, він був «повністю відкритим» із клієнтом.

«Я працював із ліжка, коли мені додому привозили коробки з документами. У мене помер собака, і я навіть не міг її підняти, щоб приспати. Я дуже добре пам’ятаю цю роботу… Саме тому для мене боляче, що мій бізнес руйнується, а мене звинувачують», — заявив він у суді, звертаючись до адвоката ради Саймона Фіцпатріка.

За майже вісім років судового процесу погодинна ставка Реденбаха суттєво зросла — з $390 до $480, а згодом до $750 за годину.

Його фірма також включила до рахунку 25% «премію за успіх» у розмірі близько $2,1 млн та майже $1 млн додаткових «коригувань ставок».

Суддя Педен постановила, що близько $2,4 млн із довірчих коштів були «використані неналежним чином».

Суд постановив, що Реденбах особисто має виплатити раді $1,5 млн компенсації, а його фірма — понад $750 тис. відшкодування. Також встановлено, що компанія вводила клієнта в оману щодо прогнозованих витрат, за що має сплатити ще $504 698 збитків.

адвокат Австрія

