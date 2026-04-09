$750 в час: адвокат выставил клиенту счета более чем за 30 часов работы в сутки

Адвокат систематически завышал счета клиенту, иногда выставляя более 30 часов работы в день.

В Австралии адвоката из Сиднея, который выставил местному совету счета более чем за 30 часов работы в течение 24-часового периода, признали ответственным за масштабное завышение стоимости услуг решением Верховного суда штата Новый Южный Уэльс, пишет Law.com.

Чрезвычайное начисление гонораров связали с юридической фирмой Redenbach Legal и ее руководителем Китом Реденбахом, бывшим партнером Norton Rose Fulbright и Maddocks.

Городской совет Брокен-Хилла подал иск против Реденбаха и его фирмы после того, как расходы на судебное разбирательство против архитектурной компании Allen, Jack + Cottier из-за неудачно выполненной реконструкции Civic Centre в Брокен-Хилле превысили $10 млн.

По мере затягивания спора совет обеспокоился стремительным ростом юридических расходов, которые в итоге значительно превысили компенсацию в $1,5 млн, полученную от архитекторов.

Суд установил, что как минимум в шесть дней в 2018–2019 годах Реденбах выставлял счета более чем за 24 часа работы, в частности зафиксированы показатели 31,12, 34,5 и даже 36 часов в сутки.

За один трехдневный период он начислил совету 103 часа работы, что судья Элизабет Педен прямо назвала «невозможным».

Реденбах отрицал какую-либо недобросовестность, настаивая, что не подавал намеренно ложные счета и не действовал с пренебрежением к точности.

Во время перекрестного допроса адвокат с 30-летним стажем заявил, что его рукописные табели учета времени были запутанными из-за «ошибки оператора» и проблем с часовыми поясами. Судья Педен отметила, что такие «невероятные» объяснения, в частности ссылки на технические сбои, являются «неудовлетворительными».

Реденбах настаивал, что отработал все часы, выставленные совету, даже когда находился дома больным после госпитализации. По его словам, он был «полностью откровенным» с клиентом.

«Я работал с кровати, когда мне домой привозили коробки с документами. У меня умерла собака, и я даже не мог ее поднять, чтобы усыпить. Я очень хорошо помню эту работу… Именно поэтому мне больно, что мой бизнес рушится, а меня обвиняют», — заявил он в суде, обращаясь к адвокату совета Саймону Фицпатрику.

За почти восемь лет судебного процесса почасовая ставка Реденбаха существенно выросла — с $390 до $480, а затем до $750 в час.

Его фирма также включила в счет 25% «премию за успех» в размере около $2,1 млн и почти $1 млн дополнительных «корректировок ставок».

Судья Педен постановила, что около $2,4 млн из доверительных средств были «использованы ненадлежащим образом».

Суд постановил, что Реденбах лично должен выплатить совету $1,5 млн компенсации, а его фирма — более $750 тыс. возмещения. Также установлено, что компания вводила клиента в заблуждение относительно прогнозируемых расходов, за что должна выплатить еще $504 698 убытков.

