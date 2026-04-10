Дональд Трамп вимагає від Ірану не стягувати плату з танкерів за проходження Ормузькою протокою

«Краще б цього не було, а якщо так, то краще б їм зупинитися зараз», — Дональд Трамп про рішення Ірану.

Президент США Дональд Трамп виступив із попередженням на адресу Тегерана через повідомлення про те, що Іран почав стягувати плату з танкерів за прохід через Ормузьку протоку.

«Є повідомлення про те, що Іран стягує плату з танкерів, які проходять через Ормузьку протоку. Краще б цього не було, а якщо так, то краще б їм зупинитися зараз!», - написав він у соцмережі Truth Social.

За даними The Wall Street Journal, вимоги Тегерана мають конкретну ціну. Іранська влада прагне отримувати мито за безпечний прохід суден і це стало умовою для нинішньої паузи у воєнних діях.

План Ірану виглядає як масштабний збір з нафтових гігантів. Гроші вимагають за кожен барель на борту. Сума збору - еквівалент 1 долара за барель нафти оплатою виключно у криптовалюті.

