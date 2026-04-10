Дональд Трамп требует от Ирана не взимать плату с танкеров за проход через Ормузский пролив

08:48, 10 апреля 2026
Президент США Дональд Трамп выступил с предупреждением в адрес Тегерана из-за сообщений о том, что Иран начал взимать плату с танкеров за проход через Ормузский пролив.

«Есть сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров, которые проходят через Ормузский пролив. Лучше бы этого не было, а если так, то лучше бы им остановиться сейчас!», — написал он в соцсети Truth Social.

По данным The Wall Street Journal, требования Тегерана имеют конкретную цену. Иранские власти стремятся получать пошлину за безопасный проход судов, и это стало условием для нынешней паузы в военных действиях.

План Ирана выглядит как масштабный сбор с нефтяных гигантов. Деньги требуют за каждый баррель на борту. Сумма сбора — эквивалент 1 доллара за баррель нефти с оплатой исключительно в криптовалюте.

