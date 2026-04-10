  1. У світі

Син Байдена викликав синів Трампа на поєдинок у клітці – Reuters

14:11, 10 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Син колишнього президента США заявив про готовність до поєдинку з Дональдом Трампом-молодшим та Еріком Трампом напередодні ювілейних святкувань США.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Гантер Байден, син колишнього президента США Джо Байдена, заявив про готовність вийти у бій у клітці проти синів чинного президента Дональда ТрампаДональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними агентства, американська публіка може стати свідком потенційно безпрецедентного поєдинку напередодні святкування 250-річчя незалежності США: бою в клітці між представниками родин чинного та колишнього президентів.

Ініціатива з’явилася у четвер, коли Гантер Байден, син демократа Джо Байдена, публічно викликав на поєдинок старших синів Дональда Трампа — Дональда-молодшого та Еріка.

Байден заявив, що отримав дзвінок від лівого медіакоментатора Ендрю Каллагана, який повідомив йому про нібито організацію такого матчу.

«Я сказав йому, що зроблю це — на всі 100%, якщо він зможе це організувати. А якщо ні, я все одно це зроблю», — сказав він у відео, опублікованому в Instagram-акаунті Channel 5 Каллагана.

У Білому домі та Trump Organization не надали оперативних коментарів щодо заяви.

Наразі невідомо, чи відбудеться такий поєдинок і коли саме він може бути організований. Водночас зазначається, що Білий дім планує інший подібний захід за участю бійців UFC, який може відбутися 14 червня в межах заходів, присвячених 150-річчю Сполучених Штатів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп Джо Байден

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Рейтинг ризику та аудит замість штрафів: Верховна Рада встановила нові правила перевірок бізнесу

Закон про держнагляд впроваджує нові інструменти захисту підприємців, такі як зупинка бізнесу лише через суд та право на консультацію.

Лотерейний ринок переводять у «онлайн-контроль»: усі етапи фіксуватимуть в режимі реального часу

Державне агентство ПлейСіті запускає ІТ-систему контролю за лотереями.

Комітет цифрової трансформації висловив зауваження до законопроєкту про нові стандарти іспитів з української мови

Законопроєкт пропонує запровадити цифрові Е-сертифікати в «Дії» з QR-кодом, які матимуть таку ж юридичну силу, як і паперові.

Ярослава Максименко і ремонт за 6 днів в АРМА: Держаудитслужба надасть правову оцінку діям посадовців агентства

Через підозри у неефективному використанні бюджетних коштів діяльність АРМА під керівництвом Ярослави Максименко стала об'єктом уваги Державної аудиторської служби.

Строки сплати штрафів за порушення безпеки на транспорті збільшать

Законопроект має на меті  вирішити проблеми при виконанні водіями постанов про накладення штрафів та при їх примусовому виконанні

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]