Син Байдена викликав синів Трампа на поєдинок у клітці – Reuters
Гантер Байден, син колишнього президента США Джо Байдена, заявив про готовність вийти у бій у клітці проти синів чинного президента Дональда Трампа — Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа. Про це повідомляє Reuters.
За даними агентства, американська публіка може стати свідком потенційно безпрецедентного поєдинку напередодні святкування 250-річчя незалежності США: бою в клітці між представниками родин чинного та колишнього президентів.
Ініціатива з’явилася у четвер, коли Гантер Байден, син демократа Джо Байдена, публічно викликав на поєдинок старших синів Дональда Трампа — Дональда-молодшого та Еріка.
Байден заявив, що отримав дзвінок від лівого медіакоментатора Ендрю Каллагана, який повідомив йому про нібито організацію такого матчу.
«Я сказав йому, що зроблю це — на всі 100%, якщо він зможе це організувати. А якщо ні, я все одно це зроблю», — сказав він у відео, опублікованому в Instagram-акаунті Channel 5 Каллагана.
У Білому домі та Trump Organization не надали оперативних коментарів щодо заяви.
Наразі невідомо, чи відбудеться такий поєдинок і коли саме він може бути організований. Водночас зазначається, що Білий дім планує інший подібний захід за участю бійців UFC, який може відбутися 14 червня в межах заходів, присвячених 150-річчю Сполучених Штатів.
