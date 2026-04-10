Сын Байдена вызвал сыновей Трампа на бой в клетке – Reuters

14:11, 10 апреля 2026
Сын бывшего президента США заявил о готовности к поединку с Дональдом Трампом-младшим и Эриком Трампом в преддверии юбилейных торжеств в США.
Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, заявил о готовности выйти на бой в клетке против сыновей действующего президента Дональда ТрампаДональда Трампа-младшего и Эрика Трампа. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, американская публика может стать свидетелем потенциально беспрецедентного поединка накануне празднования 250-летия независимости США: боя в клетке между представителями семей действующего и бывшего президентов.

Инициатива появилась в четверг, когда Хантер Байден, сын демократа Джо Байдена, публично вызвал на поединок старших сыновей Дональда Трампа — Дональда-младшего и Эрика.

Байден заявил, что получил звонок от левого медиакоментатора Эндрю Каллагана, который сообщил ему о якобы организации такого матча.

«Я сказал ему, что сделаю это — на все 100%, если он сможет это организовать. А если нет, я все равно это сделаю», — сказал он в видео, опубликованном в Instagram-аккаунте Channel 5 Каллагана.

В Белом доме и Trump Organization не предоставили оперативных комментариев по поводу заявления.

Пока неизвестно, состоится ли такой поединок и когда именно он может быть организован. В то же время отмечается, что Белый дом планирует другое подобное мероприятие с участием бойцов UFC, которое может состояться 14 июня в рамках мероприятий, посвященных 150-летию Соединенных Штатов.

США Дональд Трамп Джо Байден

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Рейтинг рисков и аудит вместо штрафов: Верховная Рада установила новые правила проверок бизнеса

Закон о госнадзоре внедряет новые инструменты защиты предпринимателей, такие как остановка бизнеса только через суд и право на консультацию.

Лотерейный рынок переводят в «онлайн-контроль»: все этапы будут фиксировать в режиме реального времени

Государственное агентство ПлейСити запускает ИТ-систему контроля за лотереями

Комитет цифровой трансформации высказал замечания к законопроекту о новых стандартах экзаменов по украинскому языку

Законопроект предлагает внедрить цифровые Е-сертификаты в «Дії» с QR-кодом, которые будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные.

Ярослава Максименко и ремонт за 6 дней в АРМА: Госаудитслужба даст правовую оценку действиям должностных лиц агентства

Из-за подозрений в неэффективном использовании бюджетных средств деятельность АРМА под руководством Ярославы Максименко стала объектом внимания Государственной аудиторской службы.

Сроки оплаты штрафов за нарушение безопасности на транспорте увеличат

Законопроект ставит целью решение проблем при исполнении водителями постановлений о наложении штрафов и при их принудительном исполнении

