Сын Байдена вызвал сыновей Трампа на бой в клетке – Reuters

Сын бывшего президента США заявил о готовности к поединку с Дональдом Трампом-младшим и Эриком Трампом в преддверии юбилейных торжеств в США.

Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, заявил о готовности выйти на бой в клетке против сыновей действующего президента Дональда Трампа — Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, американская публика может стать свидетелем потенциально беспрецедентного поединка накануне празднования 250-летия независимости США: боя в клетке между представителями семей действующего и бывшего президентов.

Инициатива появилась в четверг, когда Хантер Байден, сын демократа Джо Байдена, публично вызвал на поединок старших сыновей Дональда Трампа — Дональда-младшего и Эрика.

Байден заявил, что получил звонок от левого медиакоментатора Эндрю Каллагана, который сообщил ему о якобы организации такого матча.

«Я сказал ему, что сделаю это — на все 100%, если он сможет это организовать. А если нет, я все равно это сделаю», — сказал он в видео, опубликованном в Instagram-аккаунте Channel 5 Каллагана.

В Белом доме и Trump Organization не предоставили оперативных комментариев по поводу заявления.

Пока неизвестно, состоится ли такой поединок и когда именно он может быть организован. В то же время отмечается, что Белый дом планирует другое подобное мероприятие с участием бойцов UFC, которое может состояться 14 июня в рамках мероприятий, посвященных 150-летию Соединенных Штатов.

