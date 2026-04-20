Юристка «намалювала» собі 100 годин роботи, щоб виконати план — і поплатилася професією

Британська юристка записувала роботу, якої не було, намагаючись закрити норму — це коштувало їй кар’єри.

У Великій Британії юристку виключили з професії після того, як вона протягом кількох місяців вносила неправдиві дані про свою роботу з клієнтами. Йдеться про понад 100 годин, які фактично не були відпрацьовані. Дисциплінарний орган дійшов висновку: навіть суттєвий тиск на роботі не може виправдати свідомий обман.

Як усе почалося

Клер Форстер почала працювати у 2022 році в юридичній фірмі Hudgell Solicitors, де займалася справами про медичну недбалість. Її ефективність оцінювали за кількістю оплачуваних годин — стандартною практикою для юридичного ринку. Очікування були високими: 125 годин щомісяця, або 1 500 годин на рік.

Уже в перші місяці стало очевидно, що юристка не вкладається в ці показники. Вона працювала допізна, намагалася наздогнати план, однак середній результат залишався приблизно на третину нижчим. Це створювало постійний тиск і відчуття професійної невдачі.

Реакція роботодавця

Під час розгляду справи регулятор — Solicitors Regulation Authority — наголосив, що компанія не ігнорувала проблему. Навпаки, керівництво намагалося допомогти: юристці зменшили навантаження, тимчасово не передавали нові справи та навіть знизили план до 100 годин на місяць. Їй також прямо пояснили, що повільніше виконання завдань є прийнятним.

Попри це, ситуація не покращилася. У 2023 році Форстер повідомила про особисті труднощі, які вплинули на її стан, і взяла коротку лікарняну відпустку, вказує Law Gazette.

У чому полягали порушення

З часом у компанії звернули увагу на її звітність. Перевірка виявила низку невідповідностей. Зокрема, юристка задекларувала десятки годин за роботу, яку фактично не виконувала. В одному випадку йшлося про понад 40 годин за завдання, якого не було. В іншому — понад 50 годин за документ, що містив лише дату та номер справи. Також було зафіксовано кілька годин за підготовку матеріалів, до яких вона навіть не приступала.

Пояснюючи свої дії, Форстер зазначила, що іноді записувала час наперед, плануючи виконати роботу пізніше. За її словами, це було пов’язано з постійним тиском виконати встановлені норми.

Аргументи захисту

Юристка визнала, що діяла нечесно, однак просила не застосовувати найсуворіше покарання. Вона посилалася на складні особисті обставини та їхній вплив на психічне здоров’я. Її представник також наголошував, що вимоги до обліку часу в компанії були надмірними, а записи, зроблені вночі та у вихідні, мали стати сигналом для роботодавця про перевантаження.

Позиція дисциплінарного органу

Трибунал визнав, що юристка дійсно перебувала під тиском і мала особисті труднощі. Водночас ключовим стало те, що порушення не були випадковими. Вони тривали п’ять місяців, охоплювали кілька справ і супроводжувалися свідомим приховуванням.

У трибуналі окремо підкреслили: попри складний психологічний стан, вона зберігала здатність розрізняти правильне і неправильне. Той факт, що клієнти не зазнали фінансових втрат, також не вплинув на оцінку її дій.

У результаті Клер Форстер позбавили права на професію та зобов’язали сплатити 25 тисяч фунтів стерлінгів судових витрат.

