Юристка «нарисовала» себе 100 часов работы, чтобы выполнить план — и поплатилась профессией

Британская юристка записывала работу, которой не было, пытаясь закрыть норму — это стоило ей карьеры.

В Великобритании юристку исключили из профессии после того, как она на протяжении нескольких месяцев вносила недостоверные данные о своей работе с клиентами. Речь идет о более чем 100 часах, которые фактически не были отработаны. Дисциплинарный орган пришел к выводу: даже существенное давление на работе не может оправдать сознательный обман.

Как все началось

Клер Форстер начала работать в 2022 году в юридической фирме Hudgell Solicitors, где занималась делами о медицинской халатности. Ее эффективность оценивали по количеству оплачиваемых часов — стандартной практике для юридического рынка. Ожидания были высокими: 125 часов ежемесячно, или 1 500 часов в год.

Уже в первые месяцы стало очевидно, что юристка не укладывается в эти показатели. Она работала допоздна, пыталась догнать план, однако средний результат оставался примерно на треть ниже. Это создавало постоянное давление и ощущение профессиональной неудачи.

Реакция работодателя

В ходе рассмотрения дела регулятор — Solicitors Regulation Authority — подчеркнул, что компания не игнорировала проблему. Напротив, руководство пыталось помочь: юристке уменьшили нагрузку, временно не передавали новые дела и даже снизили план до 100 часов в месяц. Ей также прямо объяснили, что более медленное выполнение задач является приемлемым.

Несмотря на это, ситуация не улучшилась. В 2023 году Форстер сообщила о личных трудностях, которые повлияли на ее состояние, и взяла короткий больничный отпуск, указывает Law Gazette.

В чем заключались нарушения

Со временем в компании обратили внимание на ее отчетность. Проверка выявила ряд несоответствий. В частности, юристка задекларировала десятки часов за работу, которую фактически не выполняла. В одном случае речь шла о более чем 40 часах за задачу, которой не было. В другом — более 50 часов за документ, который содержал только дату и номер дела. Также было зафиксировано несколько часов за подготовку материалов, к которым она даже не приступала.

Объясняя свои действия, Форстер отметила, что иногда записывала время заранее, планируя выполнить работу позже. По ее словам, это было связано с постоянным давлением выполнить установленные нормы.

Аргументы защиты

Юристка признала, что действовала нечестно, однако просила не применять самое строгое наказание. Она ссылалась на сложные личные обстоятельства и их влияние на психическое здоровье. Ее представитель также подчеркивал, что требования к учету времени в компании были чрезмерными, а записи, сделанные ночью и в выходные, должны были стать сигналом для работодателя о перегрузке.

Позиция дисциплинарного органа

Трибунал признал, что юристка действительно находилась под давлением и имела личные трудности. В то же время ключевым стало то, что нарушения не были случайными. Они продолжались пять месяцев, охватывали несколько дел и сопровождались сознательным сокрытием.

В трибунале отдельно подчеркнули: несмотря на сложное психологическое состояние, она сохраняла способность различать правильное и неправильное. Тот факт, что клиенты не понесли финансовых потерь, также не повлиял на оценку ее действий.

В результате Клер Форстер лишили права на профессию и обязали выплатить 25 тысяч фунтов стерлингов судебных расходов.

