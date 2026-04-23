У США судили злодія, який вкрав сумку Gucci у тодішньої міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем

10:54, 23 квітня 2026
За даними прокуратури, чоловік не знав, кого обікрав, а також, що поруч з Ноем була державна охорона.
Вашингтонський суд засудив до трьох років позбавлення волі 50-річного громадянина Чилі Маріо Бустаманте Лейву, якого визнали винним у серії крадіжок, серед яких — викрадення сумки тодішньої очільниці Міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноем. Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався у квітні в ресторані Capital Burger у Вашингтоні, де посадовиця перебувала під охороною Секретної служби. За даними прокуратури, чоловік діяв за заздалегідь продуманою схемою: прикриваючи руку пальтом, він непомітно забрав сумку Gucci, яка стояла на підлозі біля місця, де сиділа Ноем.

У сумці знаходилися близько 3000 доларів готівкою, водійське посвідчення, паспорт та електронний бейдж доступу до об’єктів Міністерства внутрішньої безпеки.

Прокурори заявили, що Бустаманте Лейва не знав, кому належить сумка, та вчинив крадіжку як частину серії подібних злочинів. Після викрадення сумки справу розслідували спільно поліція та Секретна служба, оскільки на момент інциденту Крісті Ноем перебувала під державною охороною як член уряду, і правоохоронці були поруч із нею в ресторані під час крадіжки.

Правоохоронці вийшли на його слід після того, як одразу після злочину він використав одну з викрадених банківських карток для купівлі подарункового сертифіката. Згодом слідчі, залучивши Секретну службу, виявили викрадену сумку в номері мотелю, де перебував чоловік.

У листопаді він визнав провину за крадіжку першого ступеня та шахрайство з використанням електронних засобів. Після відбуття покарання його планують депортувати зі США.

