Польща примусово видворила українку через систематичні крадіжки в магазинах

36-річну громадянку України депортували з Польщі після повторних крадіжок у торгових центрах Познані.

Познанська поліція домоглася примусового виїзду з Польщі 36-річної громадянки України після чергового випадку крадіжки в торговому центрі. Про це повідомляє inPoland.

Правоохоронці повідомили, що жінка неодноразово вчиняла крадіжки у магазинах міста. Через систематичні порушення польського законодавства поліція вирішила ініціювати процедуру її депортації. Після завершення відповідних процедур громадянка України залишила територію Польщі.

6 травня поліція отримала повідомлення про затримання жінки, яку підозрювали у крадіжці одягу та ювелірних виробів в одному з торгових центрів Познані. На місці події правоохоронці підтвердили факт викрадення товарів на суму понад 1000 злотих.

За даними поліції, жінка просила обмежитися штрафом, однак сума збитків підпадала під кримінальну кваліфікацію, а не адміністративне правопорушення.

Правоохоронці встановили, що це був не перший випадок. Протягом останніх місяців жінка ще двічі вчиняла крадіжки, одна з яких також стосувалася товарів на суму понад 800 злотих.

У зв’язку з повторними порушеннями поліція району Вільда звернулася до прикордонної служби з проханням ухвалити рішення про зобов’язання громадянки України залишити територію Польщі.

Запит було задоволено. Жінку передали прикордонникам, які контролювали її виїзд і повернення до України.

