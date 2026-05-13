Польша принудительно выслала украинку из-за систематических краж в магазинах

36-летнюю гражданку Украины депортировали из Польши после неоднократных краж в торговых центрах Познани.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Познанская полиция добилась принудительного выезда из Польши 36-летней гражданки Украины после очередного случая кражи в торговом центре. Об этом сообщает inPoland.

Правоохранители сообщили, что женщина неоднократно совершала кражи в магазинах города. Из-за систематических нарушений польского законодательства полиция решила инициировать процедуру ее депортации. После завершения соответствующих процедур гражданка Украины покинула территорию Польши.

6 мая полиция получила сообщение о задержании женщины, которую подозревали в краже одежды и ювелирных изделий в одном из торговых центров Познани. На месте происшествия правоохранители подтвердили факт похищения товаров на сумму более 1000 злотых.

По данным полиции, женщина просила ограничиться штрафом, однако сумма ущерба подпадала под уголовную квалификацию, а не административное правонарушение.

Правоохранители установили, что это был не первый случай. В течение последних месяцев женщина еще дважды совершала кражи, одна из которых также касалась товаров на сумму более 800 злотых.

В связи с повторными нарушениями полиция района Вильда обратилась в пограничную службу с просьбой принять решение об обязательстве гражданки Украины покинуть территорию Польши.

Запрос был удовлетворен. Женщину передали пограничникам, которые контролировали ее выезд и возвращение в Украину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.