  1. В Украине

Польша принудительно выслала украинку из-за систематических краж в магазинах

18:56, 13 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
36-летнюю гражданку Украины депортировали из Польши после неоднократных краж в торговых центрах Познани.
Польша принудительно выслала украинку из-за систематических краж в магазинах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Познанская полиция добилась принудительного выезда из Польши 36-летней гражданки Украины после очередного случая кражи в торговом центре. Об этом сообщает inPoland.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Правоохранители сообщили, что женщина неоднократно совершала кражи в магазинах города. Из-за систематических нарушений польского законодательства полиция решила инициировать процедуру ее депортации. После завершения соответствующих процедур гражданка Украины покинула территорию Польши.

6 мая полиция получила сообщение о задержании женщины, которую подозревали в краже одежды и ювелирных изделий в одном из торговых центров Познани. На месте происшествия правоохранители подтвердили факт похищения товаров на сумму более 1000 злотых.

По данным полиции, женщина просила ограничиться штрафом, однако сумма ущерба подпадала под уголовную квалификацию, а не административное правонарушение.

Правоохранители установили, что это был не первый случай. В течение последних месяцев женщина еще дважды совершала кражи, одна из которых также касалась товаров на сумму более 800 злотых.

В связи с повторными нарушениями полиция района Вильда обратилась в пограничную службу с просьбой принять решение об обязательстве гражданки Украины покинуть территорию Польши.

Запрос был удовлетворен. Женщину передали пограничникам, которые контролировали ее выезд и возвращение в Украину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша кража Украина депортация

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ОП КУС ВС должна сформировать единый подход к применению статьи 48 УК Украины по делам об уклонении от мобилизации

Верховный Суд передал дело на рассмотрение объединённой палаты из-за различной практики относительно применения статьи 48 УК в делах об уклонении от мобилизации.

Налоговые льготы для нерезидентов: Верховный Суд разграничил КБС и бенефициарного собственника дохода в международных соглашениях

Верховный Суд разъяснил, кто на самом деле является бенефициарным собственником дохода для целей применения международных налоговых конвенций.

Заочная отмена инвалидности по запросу ГБР и СБУ: что решают суды после ликвидации МСЭК

Суды начали формировать практику, согласно которой органы могут пересматривать установленную инвалидность без личного осмотра человека, если для этого есть надлежащие процессуальные основания и достаточные медицинские материалы.

ВАКС продолжил рассмотрение дела судьи Татьяны Ивлевой несмотря на неявку потерпевшего — эксперты указывают на риски для состязательности

Мониторинг по делу судьи Печерского суда указал на риски для принципа состязательности.

От родительских прав к ответственности: как новый Гражданский кодекс изменит жизнь семей

Что такое осидок ребенка, почему 14-летним позволят выбирать место жительства самостоятельно и какие замечания к этим новациям высказали эксперты ВРУ.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]