  1. В Україні

Кабмін готує рішення для стабілізації розрахунків на ринку електроенергії

19:31, 13 травня 2026
Першим кроком буде запуск спеціального механізму постачання електроенергії для теплокомуненерго, водоканалів і державних шахт.
Фото: kmu.gov.ua
Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд готує системні рішення для стабілізації розрахунків на ринку електроенергії.

За її словами, Кабінет Міністрів доручив профільним міністерствам, НКРЕКП, «Укренерго» та «Енергоатому» підготувати відповідні механізми.

«Перший крок — запуск спеціального механізму постачання електроенергії для теплокомуненерго, водоканалів і державних шахт. Це дозволить стабілізувати розрахунки та зупинити накопичення боргів. Також змінюється механізм розподілу коштів теплокомуненерго. Частина платежів автоматично має спрямовуватися на оплату електроенергії», - сказала вона.

Юлія Свириденко підкреслила, що окремо Міноборони має запропонувати рішення для погашення боргів і поточних розрахунків військових підрозділів, особливо на територіях бойових дій.

«Уряд також доручив Міненерго разом з Мінфіном, Мінекономіки за участю НКРЕКП, НЕК «Укренерго» опрацювати з міжнародними фінансовими організаціями можливі шляхи залучення ресурсів для  погашення заборгованості на балансуючому ринку електричної енергії.

Вирішити питання боргів критично важливо для стабільного проходження наступної зими», - додала очільниця уряду.

Кабінет Міністрів України електроенергія

