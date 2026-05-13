Кабмин готовит решения для стабилизации расчетов на рынке электроэнергии

Первым шагом станет запуск специального механизма поставки электроэнергии для предприятий теплоснабжения, водоканалов и государственных шахт.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство готовит системные решения для стабилизации расчетов на рынке электроэнергии.

По ее словам, Кабинет Министров поручил профильным министерствам, НКРЭКУ, «Укрэнерго» и «Энергоатому» подготовить соответствующие механизмы.

«Первый шаг — запуск специального механизма поставки электроэнергии для предприятий теплоснабжения, водоканалов и государственных шахт. Это позволит стабилизировать расчеты и остановить накопление долгов. Также меняется механизм распределения средств предприятий теплоснабжения. Часть платежей автоматически должна направляться на оплату электроэнергии», — сказала она.

Юлия Свириденко подчеркнула, что отдельно Минобороны должно предложить решения для погашения долгов и текущих расчетов военных подразделений, особенно на территориях боевых действий.

«Правительство также поручило Минэнерго совместно с Минфином, Минэкономики при участии НКРЭКУ, НЭК «Укрэнерго» проработать с международными финансовыми организациями возможные пути привлечения ресурсов для погашения задолженности на балансирующем рынке электрической энергии.

Решить вопрос долгов критически важно для стабильного прохождения следующей зимы», — добавила глава правительства.

