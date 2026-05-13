Від батьківських прав до відповідальності: як новий Цивільний кодекс змінить життя родин

Що таке «осідок» дитини, чому 14-річним дозволять обирати місце проживання самостійно та які зауваження до цих новацій висловили експерти ВРУ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Обговорення нового проєкту Цивільного Кодексу вийшло вже далеко за рамки правових дискусій і супроводжується протестами, роз’ясненнями та в деякій мірі неправильним тлумаченням запропонованих норм. Масштаби документу дійсно вражають, як і масштаби зауважень до нього, наданих Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради.

Відійдемо від резонансних заяв, і продовжимо системно і послідовно вивчати запропоновані норми, які з великою вірогідністю, будуть видозмінені до другого читання проєкту.

Сьогодні фокус «Судово-юридичної газети» на зміну правовідносин між батьками і дітьми. Проєкт Книги шостої «Право сімейне» пропонує перейти до європейського стандарту батьківської відповідальності. Тож у першій частини огляду Книги шостої поговоримо саме про батьківську відповідальність.

Ключовими змінами стають запровадження терміна «осідок», легалізація почергового проживання дитини та встановлення жорстких критеріїв оцінки найкращих інтересів дитини.

Проєкт ЦК пропонує замінити поняття «батьківські права та обов’язки» терміном «батьківська відповідальність». Це поняття охоплює сукупність прав і обов’язків щодо виховання, розвитку, законного представництва та управління майном дитини.

Батьківська відповідальність належить обом батькам спільно, незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі і виникає з моменту народження, або встановлення батьківства за рішенням суду при усиновленні.

Проте експерти ГНЕУ вказують на відсутність чіткої норми щодо випадків, коли батьківство встановлюється після народження дитини, а також на відсутність визначення часу, протягом якого існує батьківська відповідальність, зокрема чи мають її особи, які позбавлені батьківських прав.

«Осідок» замість «місця проживання»

Проєкт запроваджує поняття «осідок» тобто місце проживання або перебування. Дитина, яка досягла 14 років, вільно обирає собі осідок. Для молодших дітей до 10 років та від 10 до 14 років осідок визначається за місцем проживання батьків або одного з них.

У разі спору суд визначає осідок малолітньої дитини за адресою одного з батьків. Важливо, що «осідок» тепер може включати не лише житло, а й заклади освіти чи охорони здоров’я, де дитина проживає.

Почергове проживання

Однією з найбільш обговорюваних новацій є стаття 1551, яка дозволяє суду встановлювати почергове проживання малолітньої дитини з кожним із батьків.

Такий режим можливий за наявності обставин, що мають істотне значення, та якщо це відповідає інтересам дитини.

Така норма вводиться з метою забезпечення рівної участі обох батьків у щоденному житті дитини, що є виходом за межі традиційного формату проживання.

Суд не може встановити такий режим, або визначити місце проживання, якщо батько чи мати не мають доходу, вживають наркотики, мають аморальну поведінку або вчиняли домашнє насильство.

Проєкт також пропонує суттєво змінити і порядок розгляду спорів. Якщо між батьками виник спір щодо місця проживання, суд зобов’язаний одночасно вирішити всі інші питання: участь у вихованні, вибір закладу освіти, спортивних секцій та управління майном дитини.

Аналітики ГНЕУ звертають увагу, що такий обов’язок суду вирішувати все і відразу суперечить статті 13 ЦПК України, де суд діє лише в межах заявлених вимог. Це може призвести до надмірного втручання суду в ті аспекти життя сім’ї, щодо яких у батьків насправді немає конфлікту.

Проєкт нової Книги шостої Цивільного кодексу України пропонує суттєво змінити підхід до регулювання сімейних правовідносин, зробивши його більш орієнтованим на захист інтересів дитини. Крім того, проєкт заохочує батьків укладати договори про розподіл батьківської відповідальності, які підлягатимуть нотаріальному посвідченню. Передбачається, що такі угоди дозволять уникати тривалих судових конфліктів та врегульовувати питання виховання дитини більш гнучко.

Загалом зміни мають на меті зробити вирішення сімейних спорів більш орієнтованим на інтереси дитини та реальні життєві обставини. Водночас ефективність нових механізмів значною мірою залежатиме від того, наскільки якісно буде доопрацьований фінальний текст законопроєкту та як нові підходи застосовуватимуться на практиці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.