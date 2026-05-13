От родительских прав к ответственности: как новый Гражданский кодекс изменит жизнь семей

Что такое осидок ребенка, почему 14-летним позволят выбирать место жительства самостоятельно и какие замечания к этим новациям высказали эксперты ВРУ.

Обсуждение нового проекта Гражданского кодекса вышло уже далеко за рамки правовых дискуссий и сопровождается протестами, разъяснениями и в некоторой степени неправильным толкованием предложенных норм. Масштабы документа действительно впечатляют, как и масштабы замечаний к нему, предоставленных Главным научно-экспертным управлением (ГНЭУ) Аппарата Верховной Рады.

Отойдем от резонансных заявлений и продолжим системно и последовательно изучать предложенные нормы, которые с большой вероятностью будут видоизменены ко второму чтению проекта.

Сегодня фокус «Судебно-юридической газеты» на изменении правоотношений между родителями и детьми. Проект Книги шестой «Право семейное» предлагает перейти к европейскому стандарту родительской ответственности. Поэтому в первой части обзора Книги шестой поговорим именно о родительской ответственности.

Ключевыми изменениями становятся введение термина «осідок» (обиталище), легализация поочередного проживания ребенка и установление жестких критериев оценки наилучших интересов ребенка.

Проект ГК предлагает заменить понятие «родительские права и обязанности» термином «родительская ответственность». Это понятие охватывает совокупность прав и обязанностей по воспитанию, развитию, законному представительству и управлению имуществом ребенка.

Родительская ответственность принадлежит обоим родителям совместно, независимо от того, состоят ли они в браке, и возникает с момента рождения или установления отцовства по решению суда при усыновлении.

Однако эксперты ГНЭУ указывают на отсутствие четкой нормы относительно случаев, когда отцовство устанавливается после рождения ребенка, а также на отсутствие определения времени, в течение которого существует родительская ответственность, в частности, несут ли её лица, лишенные родительских прав.

«Осидок» вместо «места жительства»

Проект вводит понятие «осідок», то есть место жительства или пребывания. Ребенок, достигший 14 лет, свободно выбирает себе «осідок». Для детей младше 10 лет и от 10 до 14 лет «осідок» определяется по месту жительства родителей или одного из них.

В случае спора суд определяет «осідок» малолетнего ребенка по адресу одного из родителей. Важно, что это понятие теперь может включать не только жилье, но и учреждения образования или здравоохранения, где проживает ребенок.

Поочередное проживание

Одной из самых обсуждаемых новаций является статья 155¹, которая позволяет суду устанавливать поочередное проживание малолетнего ребенка с каждым из родителей.

Такой режим возможен при наличии обстоятельств, имеющих существенное значение, и если это соответствует интересам ребенка. Данная норма вводится с целью обеспечения равного участия обоих родителей в ежедневной жизни ребенка, что является выходом за рамки традиционного формата проживания.

Суд не может установить такой режим или определить место жительства, если отец или мать не имеют дохода, употребляют наркотики, ведут аморальный образ жизни или совершали домашнее насильство.

Проект также предлагает существенно изменить и порядок рассмотрения споров. Если между родителями возник спор о месте жительства, суд обязан одновременно решить все остальные вопросы: участие в воспитании, выбор учебного заведения, спортивных секций и управление имуществом ребенка.

Аналитики ГНЭУ обращают внимание, что такая обязанность суда решать «все и сразу» противоречит статье 13 ГПК Украины, согласно которой суд действует только в пределах заявленных требований. Это может привести к чрезмерному вмешательству суда в те аспекты жизни семьи, по которым у родителей на самом деле нет конфликта.

Проект новой Книги шестой Гражданского кодекса Украины предлагает существенно изменить подход к регулированию семейных правоотношений, сделав его более ориентированным на защиту интересов ребенка. Кроме того, проект поощряет родителей заключать договоры о распределении родительской ответственности, которые будут подлежать нотариальному удостоверению. Предполагается, что такие соглашения позволят избегать длительных судебных конфликтов и регулировать вопросы воспитания ребенка более гибко.

В целом изменения нацелены на то, чтобы сделать решение семейных споров более ориентированным на интересы ребенка и реальные жизненные обстоятельства. В то же время эффективность новых механизмов в значительной степени будет зависеть от того, насколько качественно будет доработан финальный текст законопроекта и как новые подходы будут применяться на практике.

