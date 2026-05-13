Зеленський попередив, що є загроза ракетних ударів по Україні після всіх хвиль дронів

За добу ворог спрямував проти України сотні дронів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку доби росіяни запустили по країні вже щонайменше 800 російських дронів, і атака продовжується, у повітряний простір залітають ще дрони.

Глава держави підкреслив, що увесь день сьогодні росіяни запускають хвилі «шахедів» проти регіонів, і зокрема цілеспрямовано до регіонів, які найближче до кордонів країн НАТО.

«Точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли Президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай – з візитом, від якого багато очікують. У цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла – намагається за рахунок українських життів та української інфраструктури», - сказав він.

Володимир Зеленський додав, що ворог намагається перенавантажити ППО.

«За даними нашої розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України. Наші воїни захищають Україну, але очевидна мета Росії – перенавантажити ППО і спричинити якомога більше горя та болю саме цими днями. Важливо, щоб світ про це не мовчав. Важливо, щоб справжні російські наміри були очевидні для лідерів та країн. Важливо реально тиснути на російського агресора, щоб цей терор припинився», - заявив український лідер.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.