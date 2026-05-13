  1. В Украине

Зеленский предупредил, что есть угроза ракетных ударов по Украине после всех волн дронов

17:56, 13 мая 2026
За сутки враг направил против Украины сотни дронов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала суток россияне запустили по стране уже как минимум 800 российских дронов, и атака продолжается, в воздушное пространство залетают еще дроны.

Глава государства подчеркнул, что весь день сегодня россияне запускают волны «шахедов» против регионов, и в частности целенаправленно по регионам, которые находятся ближе всего к границам стран НАТО.

«Точно нельзя назвать случайностью одну из самых длительных массированных российских атак против Украины как раз в то время, когда Президент Соединенных Штатов прибыл с визитом в Китай — с визитом, от которого многие ожидают многого. В этот непростой геополитический момент Россия явно пытается испортить общий политический фон и привлечь внимание к своему злу — пытается за счет украинских жизней и украинской инфраструктуры», — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что враг пытается перегрузить ПВО.

«По данным нашей разведки, после всех волн дронов вполне возможны также и запуски ракет против Украины. Наши воины защищают Украину, но очевидная цель России — перегрузить ПВО и причинить как можно больше горя и боли именно в эти дни. Важно, чтобы мир об этом не молчал. Важно, чтобы настоящие российские намерения были очевидны для лидеров и стран. Важно реально давить на российского агрессора, чтобы этот террор прекратился», — заявил украинский лидер.

