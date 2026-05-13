  1. В Україні

В Івано-Франківську судитимуть чоловіка, який викрав авто на евакуаторі, щоб вразити дівчину

18:38, 13 травня 2026
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 29-річного місцевого мешканця, якому інкримінують незаконне заволодіння авто, шахрайство та невиконання рішення суду.
В Івано-Франківську судитимуть 29-річного жителя міста. Йому інкримінують низку кримінальних правопорушень: незаконне заволодіння транспортним засобом, умисне невиконання рішення суду та шахрайство (ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 190 КК України).

Епізод із евакуатором

За даними слідства, у січні 2026 року чоловік під час прогулянки з знайомою на вулиці Івана Павла ІІ звернув увагу на припаркований у дворі автомобіль «Mitsubishi Lancer», який, зі слів слідства, сподобався дівчині.

Щоб справити враження, він викликав евакуатор, видав себе за власника автомобіля та наказав перевезти транспортний засіб до села Черніїв. Згодом правоохоронці розшукали автомобіль і повернули його власниці.

Шахрайство в магазині

Ще один епізод стався у лютому 2026 року. Слідство встановило, що чоловік нібито ошукав працівників місцевого магазину: він набрав товарів на суму близько 3,5 тис. грн (енергетики, чипси, пиво, овочі та кефір) і повідомив персоналу, що нібито залишив гроші в автомобілі.

Після цього він виніс покупки з магазину та не повернувся.

Попередні порушення та водіння без прав

За даними слідства, раніше чоловік уже був засуджений за шахрайство у 2022 році. У 2025 році його затримували за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, після чого суд позбавив його права керування транспортними засобами строком на один рік.

Попри це, заборону він не виконав і продовжував керувати автомобілем. У січні-лютому 2026 року поліцейські двічі фіксували його за кермом.

Можливе покарання

За сукупністю інкримінованих злочинів чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

