В Ивано-Франковске предстанет перед судом мужчина, похитивший автомобиль на эвакуаторе, чтобы произвести впечатление на девушку

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего местного жителя, которому инкриминируют незаконное завладение автомобилем, мошенничество и неисполнение решения суда.

В Ивано-Франковске предстанет перед судом 29-летний житель города. Ему инкриминируют ряд уголовных правонарушений: незаконное завладение транспортным средством, умышленное неисполнение решения суда и мошенничество (ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 190 УК Украины).

Эпизод с эвакуатором

По данным следствия, в январе 2026 года мужчина во время прогулки с знакомой на улице Ивана Павла II обратил внимание на припаркованный во дворе автомобиль «Mitsubishi Lancer», который, по словам следствия, понравился девушке.

Чтобы произвести впечатление, он вызвал эвакуатор, выдал себя за владельца автомобиля и приказал перевезти транспортное средство в село Черниев. Впоследствии правоохранители разыскали автомобиль и вернули его владелице.

Мошенничество в магазине

Еще один эпизод произошел в феврале 2026 года. Следствие установило, что мужчина якобы обманул работников местного магазина: он набрал товаров на сумму около 3,5 тыс. грн (энергетики, чипсы, пиво, овощи и кефир) и сообщил персоналу, что якобы оставил деньги в автомобиле.

После этого он вынес покупки из магазина и не вернулся.

Предыдущие нарушения и вождение без прав

По данным следствия, ранее мужчина уже был осужден за мошенничество в 2022 году. В 2025 году его задерживали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, после чего суд лишил его права управления транспортными средствами сроком на один год.

Несмотря на это, он не выполнил запрет и продолжал управлять автомобилем. В январе-феврале 2026 года полицейские дважды фиксировали его за рулем.

Возможное наказание

По совокупности инкриминируемых преступлений мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

В то же время в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

