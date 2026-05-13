Україна готує рішення щодо нацменшин з урахуванням інтересів Угорщини

18:07, 13 травня 2026
Тарас Качка підкреслив, що є відповідна бенчмарка щодо поваги до національних меншин в вимогах до держав-членів ЄС.
Фото: portal.lviv.ua
Віце-прем'єр-міністр з питань вступу до ЄС і НАТО Тарас Качка заявив, що Україна розробила план дій відповідно до вимог до країн-членів Євросоюзу щодо національних меншин і у ньому враховують інтереси Угорщини. Про це він сказав журналістам на форумі «Дорожня карта з питань верховенства права: рік після ухвалення».

За його словами, цього тижня формується угорський уряд, і додав, що в України є вікно можливостей для того, щоб всі зрозуміли, що відкриття першого кластеру є на користь угорській позиції щодо захисту національної меншини.

«Є відповідна бенчмарка щодо поваги до національних меншин в вимогах до держав-членів Європейського Союзу. Є План дій, який ми склали разом з цією дорожньою картою, і відбуваються заходи щодо національних меншин. Вони повністю враховують всі інтереси Угорщини», - заявив Качка.

Раніше премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр обговорив з представниками ЄС перспективи відкриття переговорних кластерів про вступ України до Європейського Союзу.

