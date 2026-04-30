Петер Мадяр обговорив з ЄС перспективи відкриття переговорних кластерів про вступ України в ЄС

18:14, 30 квітня 2026
Розмова Петера Мадяра з представниками ЄС відбулася напередодні його вступу на посаду прем'єр-міністра Угорщини 9 травня.
Майбутній премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр обговорив з представниками ЄС перспективи відкриття переговорних кластерів про вступ України до Європейського Союзу. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на посадовця Євросоюзу.

Зазначається, що розмова була конструктивною та змістовною напередодні вступу Мадяра на посаду прем'єр-міністра Угорщини 9 травня.

«Вони обговорили питання співпраці в рамках Європейської ради. Президент Кошта поінформував Мадяра про різні питання, що обговорювали на неформальному засіданні Європейської ради на Кіпрі, й вони обмінялися думками щодо подальших кроків. Зокрема, йшлося про Україну, багаторічний бюджет та конкурентоспроможність», — сказав посадовець.

Водночас агентство Bloomberg заявило, що Петер Мадяр прагне, щоб Україна надала угорській меншині більше прав в обмін на схвалення просування у вступі до ЄС. У виданні додали, що його вимоги перегукуються з планом на 11 пунктів, який раніше передав уряд Віктора Орбана.

ЄС Україна Угорщина

