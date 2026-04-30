Петер Мадьяр обсудил с ЕС перспективы открытия переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС

Разговор Петера Мадьяра с представителями ЕС состоялся накануне его вступления в должность премьер-министра Венгрии 9 мая.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обсудил с представителями ЕС перспективы открытия переговорных кластеров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на чиновника Евросоюза.

Отмечается, что разговор был конструктивным и содержательным накануне вступления Мадьяра в должность премьер-министра Венгрии 9 мая.

«Они обсудили вопросы сотрудничества в рамках Европейского совета. Президент Кошта проинформировал Мадьяра о различных вопросах, которые обсуждались на неформальном заседании Европейского совета на Кипре, и они обменялись мнениями относительно дальнейших шагов. В частности, речь шла об Украине, многолетнем бюджете и конкурентоспособности», — сказал чиновник.

В то же время агентство Bloomberg заявило, что Петер Мадьяр стремится, чтобы Украина предоставила венгерскому меньшинству больше прав в обмен на одобрение продвижения во вступлении в ЕС. В издании добавили, что его требования перекликаются с планом из 11 пунктов, который ранее передало правительство Виктора Орбана.

