Петер Мадьяр обсудил с ЕС перспективы открытия переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС

18:14, 30 апреля 2026
Разговор Петера Мадьяра с представителями ЕС состоялся накануне его вступления в должность премьер-министра Венгрии 9 мая.
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обсудил с представителями ЕС перспективы открытия переговорных кластеров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на чиновника Евросоюза.

Отмечается, что разговор был конструктивным и содержательным накануне вступления Мадьяра в должность премьер-министра Венгрии 9 мая.

«Они обсудили вопросы сотрудничества в рамках Европейского совета. Президент Кошта проинформировал Мадьяра о различных вопросах, которые обсуждались на неформальном заседании Европейского совета на Кипре, и они обменялись мнениями относительно дальнейших шагов. В частности, речь шла об Украине, многолетнем бюджете и конкурентоспособности», — сказал чиновник.

В то же время агентство Bloomberg заявило, что Петер Мадьяр стремится, чтобы Украина предоставила венгерскому меньшинству больше прав в обмен на одобрение продвижения во вступлении в ЕС. В издании добавили, что его требования перекликаются с планом из 11 пунктов, который ранее передало правительство Виктора Орбана.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Недострой можно делить без ввода в эксплуатацию — позиция БП ВС

БП ВС признала, что объект незавершенного строительства как вещь sui generis может быть разделен путем признания права на долю даже без ввода в эксплуатацию.

Минцифры внедряет новый порядок инспектирования игорного оборудования: что он предусматривает

Государство утвердит прозрачный механизм инспектирования игорных автоматов и онлайн-систем для гарантирования корректности игровых алгоритмов.

Минобороны запретит привлекать психологов в ВСУ к боевым выходам и «непрофильным» задачам

Министерство обороны планирует реформировать систему психологического обеспечения в армии.

Нулевое растаможивание могут вернуть, но с ограничениями — одно авто на одного военного

Один автомобиль в одни руки и строгий контроль: депутаты предлагают вернуть льготную растаможку для военных.

Отложенное действие международной страховки отменят: водители на границе смогут сразу использовать «Зеленую карту»

Новый законопроект позволит водителям использовать международную страховку сразу после приобретения.

