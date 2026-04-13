Петер Мадьяр после победы на выборах озвучил позицию по войне в Украине, вступлению в ЕС и кредиту на 90 млрд евро

16:59, 13 апреля 2026
После победы на парламентских выборах в Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Украина должна самостоятельно определять условия завершения войны.
Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр после победы на парламентских выборах в Венгрии сделал ряд заявлений, в частности, относительно Украины.

Политик подчеркнул, что решение об условиях завершения войны должно приниматься исключительно Украиной без внешнего вмешательства.

В то же время, он заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС из-за того, что страна находится в состоянии войны.

По его словам, Украина должна пройти полный переговорный процесс по членству в ЕС. В случае его завершения в Венгрии может быть проведен референдум по вступлению Украины в Евросоюз.

Также Мадяр прокомментировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины.

"Орбан согласовал этот кредит с условием, что Венгрия не будет вносить свой вклад вместе с Чехией и Словакией. Не знаю зачем пересматривать это решение", - сказал Петер Мадьяр.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Венгрии на выборах в парламент по результатам подсчета почти 99% голосов побеждает партия «Тиса» Петера Мадьяра.

