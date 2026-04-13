Петер Мадяр після перемоги на виборах озвучив позицію щодо війни в Україні, вступу до ЄС та кредиту на 90 млрд євро

Після перемоги на парламентських виборах в Угорщині Петер Мадяр заявив, що Україна має самостійно визначати умови завершення війни.

Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр після перемоги на парламентських виборах в Угорщині зробив низку заяв, зокрема щодо України.

Політик наголосив, що рішення про умови завершення війни мають ухвалюватися виключно Україною без зовнішнього втручання.

Водночас він заявив, що не підтримує прискорений вступ України до ЄС через те, що країна перебуває у стані війни.

За його словами, Україна повинна пройти повний переговорний процес щодо членства в ЄС. У разі його завершення в Угорщині можуть провести референдум щодо вступу України до Євросоюзу.

Також Мадяр прокоментував кредит у розмірі 90 млрд євро для України.

"Орбан погодив цей кредит з умовою, що Угорщина не робитиме свого внеску разом з Чехією та Словаччиною. Не знаю навіщо переглядати це рішення", - сказав Петер Мадяр.

в Угорщині на виборах до парламенту за результатами підрахунку майже 99% голосів перемагає партія «Тиса» Петера Мадяра.

