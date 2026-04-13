Петер Мадяр після перемоги на виборах озвучив позицію щодо війни в Україні, вступу до ЄС та кредиту на 90 млрд євро

16:59, 13 квітня 2026
Після перемоги на парламентських виборах в Угорщині Петер Мадяр заявив, що Україна має самостійно визначати умови завершення війни.
Петер Мадяр після перемоги на виборах озвучив позицію щодо війни в Україні, вступу до ЄС та кредиту на 90 млрд євро
Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр після перемоги на парламентських виборах в Угорщині зробив низку заяв, зокрема щодо України.

Політик наголосив, що рішення про умови завершення війни мають ухвалюватися виключно Україною без зовнішнього втручання.

Водночас він заявив, що не підтримує прискорений вступ України до ЄС через те, що країна перебуває у стані війни.

За його словами, Україна повинна пройти повний переговорний процес щодо членства в ЄС. У разі його завершення в Угорщині можуть провести референдум щодо вступу України до Євросоюзу.

Також Мадяр прокоментував кредит у розмірі 90 млрд євро для України. 

"Орбан погодив цей кредит з умовою, що Угорщина не робитиме свого внеску разом з Чехією та Словаччиною. Не знаю навіщо переглядати це рішення", - сказав Петер Мадяр.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Угорщині на виборах до парламенту за результатами підрахунку майже 99% голосів перемагає партія «Тиса» Петера Мадяра.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Касаційний суд пропонують наділити чіткими повноваженнями щодо забезпечення позову

У ЦПК та ГПК пропонують уточнити, що заходи забезпечення позову зберігають дію після скасування рішень і повернення справи на новий розгляд.

В Україні пропонують щорічно відзначати День Української Правової Традиції

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови, що встановлює для юристів нову пам’ятну дату.

Кадастр помиляється — власник не винен

Верховний Суд підтвердив: кадастр не є первинним джерелом інформації, а лише відображає дані.

Робоча група обговорила фінмоніторинг, відповідальність та «контрольні закупівлі» в майбутньому законопроєкті про рієлторів

На засіданні робочої групи наголосили, що мізерні штрафи за роботу рієлторів без ФОП стимулюють їх вихід у тінь

Правова пастка для АРМА: чому конкурс на пошук управителя активів групи «ІДС Україна» може опинитися поза законом

Чому АРМА не може провести законний конкурс на управителя активами «ІДС Україна».

