  У світі

Вибори в Угорщині: партія Петера Мадьяра перемагає після підрахунку 98% голосів

08:04, 13 квітня 2026
На парламентських виборах в Угорщині перемогу здобуває опозиційна партія «Тиса».
В Угорщині на виборах до парламенту за результатами підрахунку майже 99% голосів перемагає партія «Тиса» Петера Мадьяра, вона має отримати 138 місць у парламенті. Про це повідомили у ЦВК Угорщини.

За результатами підрахунку 98,94% голосів на виборах в Угорщині лідирує «Тиса».

Партія Петера Мадьяра має отримати 138 місць в парламенті, партія «Фідес» Віктора Орбана — 55 місць, а Наша батьківщина — 6.

