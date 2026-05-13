Украина готовит решения по нацменьшинствам с учетом интересов Венгрии

Тарас Качка подчеркнул, что существует соответствующий бенчмарк относительно уважения к национальным меньшинствам в требованиях к государствам-членам ЕС.

Вице-премьер-министр по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка заявил, что Украина разработала план действий в соответствии с требованиями к странам-членам Евросоюза относительно национальных меньшинств, и в нем учитываются интересы Венгрии. Об этом он сказал журналистам на форуме «Дорожная карта по вопросам верховенства права: год после принятия».

По его словам, на этой неделе формируется венгерское правительство, и он добавил, что у Украины есть окно возможностей для того, чтобы все поняли, что открытие первого кластера отвечает интересам венгерской позиции по защите национального меньшинства.

«Есть соответствующий бенчмарк относительно уважения к национальным меньшинствам в требованиях к государствам-членам Европейского Союза. Есть План действий, который мы составили вместе с этой дорожной картой, и проводятся мероприятия по национальным меньшинствам. Они полностью учитывают все интересы Венгрии», — заявил Качка.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обсудил с представителями ЕС перспективы открытия переговорных кластеров о вступлении Украины в Европейский Союз.

