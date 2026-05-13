Коли шлюб в Україні вважається офіційно припиненим – у Мін’юсті роз’яснили підстави та порядок

Шлюб вважається припиненим або через розірвання, або у разі смерті одного з подружжя.

Міністерство юстиції України пояснило, у яких випадках шлюб вважається припиненим, які існують правові підстави та як відбувається процедура розірвання або припинення шлюбу відповідно до законодавства.

Підстави припинення шлюбу

Відповідно до законодавства, шлюб припиняється у разі:

його розірвання;

смерті одного з подружжя або оголошення його померлим.

Якщо один із подружжя помер до набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу, шлюб вважається припиненим у зв’язку зі смертю. Якщо ж смерть настала в день набрання чинності рішенням суду, припинення шлюбу пов’язується з його розірванням.

Розірвання шлюбу: основні способи

Шлюб може бути розірваний:

за спільною заявою подружжя або одного з них;

за спільною заявою через суд;

за позовом одного з подружжя за рішенням суду.

Розірвання через орган ДРАЦС

Подружжя без спільних дітей може подати заяву до органу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).

Під час воєнного стану звернення дозволено до будь-якого відділу ДРАЦС.

У разі поважних причин заява може бути подана одним із подружжя від імені іншого за нотаріально засвідченим документом.

Реєстрація розірвання шлюбу проводиться через місяць після подання заяви, якщо її не відкликано. Процедура може бути перенесена, але не більш як на один рік.

Розірвання шлюбу здійснюється незалежно від наявності майнових спорів.

Розірвання за заявою одного з подружжя

Орган ДРАЦС може розірвати шлюб за заявою одного з подружжя, якщо інший:

визнаний безвісно відсутнім;

визнаний недієздатним.

У цих випадках підставою є відповідне рішення суду. Наявність майнових спорів не впливає на процедуру.

Розірвання через суд за наявності дітей

Якщо у подружжя є діти, вони подають до суду спільну заяву разом із письмовим договором щодо:

місця проживання дітей;

участі другого з батьків у вихованні;

умов утримання дітей.

Договір про аліменти обов’язково посвідчується нотаріально.

Суд ухвалює рішення, якщо встановить, що заява є добровільною та не порушує прав сторін і дітей. Рішення ухвалюється після спливу одного місяця з дня подання заяви.

Розірвання через позов

Позов про розірвання шлюбу може подати один із подружжя або опікун особи, визнаної недієздатною.

Коли шлюб вважається припиненим

у разі розірвання через ДРАЦС — у день державної реєстрації;

у разі розірвання судом — у день набрання рішенням законної сили.

Припинення шлюбу через смерть

Фізична особа може бути оголошена померлою за рішенням суду у разі:

відсутності відомостей про місце перебування понад три роки;

зникнення за небезпечних обставин — від шести місяців;

загибелі внаслідок надзвичайних ситуацій — від одного місяця після завершення роботи спеціальної комісії.

У разі воєнних дій особа може бути оголошена померлою після двох років від їх закінчення, а за окремих обставин — раніше.

Документи, що підтверджують припинення шлюбу

Факт припинення шлюбу підтверджується:

свідоцтвом про розірвання шлюбу;

рішенням суду, що набрало законної сили;

свідоцтвом про смерть у разі припинення шлюбу через смерть одного з подружжя.

