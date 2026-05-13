Когда брак в Украине считается официально прекращенным – в Минюсте разъяснили основания и порядок

Брак считается прекращенным либо в результате расторжения, либо в случае смерти одного из супругов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины объяснило, в каких случаях брак считается прекращенным, какие существуют правовые основания и как происходит процедура расторжения или прекращения брака в соответствии с законодательством.

Основания для прекращения брака

В соответствии с законодательством, брак прекращается в случае:

его расторжения;

смерти одного из супругов или объявления его умершим.

Если один из супругов умер до вступления в силу решения суда о расторжении брака, брак считается прекращенным в связи со смертью. Если же смерть наступила в день вступления в силу решения суда, прекращение брака связывается с его расторжением.

Расторжение брака: основные способы

Брак может быть расторгнут:

по совместному заявлению супругов или одного из них;

по совместному заявлению через суд;

по иску одного из супругов по решению суда.

Расторжение через орган ГРАГС

Супруги без общих детей могут подать заявление в орган государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС).

Во время военного положения обращение разрешено в любой отдел ГРАГС.

В случае уважительных причин заявление может быть подано одним из супругов от имени другого на основании нотариально заверенного документа.

Регистрация расторжения брака проводится через месяц после подачи заявления, если оно не отозвано. Процедура может быть перенесена, но не более чем на один год.

Расторжение брака осуществляется независимо от наличия имущественных споров.

Расторжение по заявлению одного из супругов

Орган ГРАГС может расторгнуть брак по заявлению одного из супругов, если другой:

признан без вести отсутствующим;

признан недееспособным.

В этих случаях основанием является соответствующее решение суда. Наличие имущественных споров не влияет на процедуру.

Расторжение через суд при наличии детей

Если у супругов есть дети, они подают в суд совместное заявление вместе с письменным договором относительно:

места проживания детей;

участия второго родителя в воспитании;

условий содержания детей.

Договор об алиментах обязательно удостоверяется нотариально.

Суд выносит решение, если установит, что заявление является добровольным и не нарушает прав сторон и детей. Решение выносится по истечении одного месяца со дня подачи заявления.

Расторжение через иск

Иск о расторжении брака может подать один из супругов или опекун лица, признанного недееспособным.

Когда брак считается расторгнутым

в случае расторжения через ГРАГС — в день государственной регистрации;

в случае расторжения судом — в день вступления решения в законную силу.

Прекращение брака вследствие смерти

Физическое лицо может быть объявлено умершим по решению суда в случае:

отсутствия сведений о месте нахождения более трех лет;

исчезновения при опасных обстоятельствах — от шести месяцев;

гибели в результате чрезвычайных ситуаций — от одного месяца после завершения работы специальной комиссии.

В случае военных действий лицо может быть объявлено умершим по истечении двух лет с момента их окончания, а при определенных обстоятельствах — и раньше.

Документы, подтверждающие прекращение брака

Факт прекращения брака подтверждается:

свидетельством о расторжении брака;

решением суда, вступившим в законную силу;

свидетельством о смерти в случае прекращения брака вследствие смерти одного из супругов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.