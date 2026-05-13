Чи обов’язково громадянам України мати паспорт і коли можуть відмовити в його оформленні — пояснення
Кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний оформити паспорт громадянина України. Про це нагадують у відповідних роз’ясненнях. Про це розповіли в Міграційній службі Дніпропетровської області.
Обов’язок отримання паспорта
Паспорт громадянина України є головним документом, що посвідчує особу та підтверджує належність до громадянства України. Його оформлення є обов’язковим для всіх громадян, які досягли 14 років.
У яких випадках можуть відмовити в оформленні
У наданні послуги з оформлення або видачі паспорта можуть відмовити за таких обставин:
- відсутність громадянства України;
- звернення щодо оформлення паспорта особою, яка не досягла 14 років, або представником без підтвердження законних повноважень;
- подання неповного пакета документів або необхідної інформації;
- невідповідність даних, отриманих із державних реєстрів, інформації, поданій заявником або його законним представником;
- неможливість встановити особу за результатами процедури ідентифікації.
Таким чином, паспорт є обов’язковим документом для громадян України з 14 років, а відмова в його оформленні можлива лише у визначених законодавством випадках, пов’язаних із відсутністю громадянства, документів або підтвердження особи.
