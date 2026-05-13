Чи обов’язково громадянам України мати паспорт і коли можуть відмовити в його оформленні — пояснення

Паспорт громадянина України є основним документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, і його оформлення є обов’язковим із 14 років.

Кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний оформити паспорт громадянина України. Про це нагадують у відповідних роз’ясненнях. Про це розповіли в Міграційній службі Дніпропетровської області.

Обов’язок отримання паспорта

У яких випадках можуть відмовити в оформленні

У наданні послуги з оформлення або видачі паспорта можуть відмовити за таких обставин:

відсутність громадянства України;

звернення щодо оформлення паспорта особою, яка не досягла 14 років, або представником без підтвердження законних повноважень;

подання неповного пакета документів або необхідної інформації;

невідповідність даних, отриманих із державних реєстрів, інформації, поданій заявником або його законним представником;

неможливість встановити особу за результатами процедури ідентифікації.

Таким чином, паспорт є обов’язковим документом для громадян України з 14 років, а відмова в його оформленні можлива лише у визначених законодавством випадках, пов’язаних із відсутністю громадянства, документів або підтвердження особи.

