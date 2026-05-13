  1. В Україні

Чи обов’язково громадянам України мати паспорт і коли можуть відмовити в його оформленні — пояснення

18:02, 13 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Паспорт громадянина України є основним документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, і його оформлення є обов’язковим із 14 років.
Чи обов’язково громадянам України мати паспорт і коли можуть відмовити в його оформленні — пояснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний оформити паспорт громадянина України. Про це нагадують у відповідних роз’ясненнях. Про це розповіли в Міграційній службі Дніпропетровської області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обов’язок отримання паспорта

Паспорт громадянина України є головним документом, що посвідчує особу та підтверджує належність до громадянства України. Його оформлення є обов’язковим для всіх громадян, які досягли 14 років.

У яких випадках можуть відмовити в оформленні

У наданні послуги з оформлення або видачі паспорта можуть відмовити за таких обставин:

  • відсутність громадянства України;
  • звернення щодо оформлення паспорта особою, яка не досягла 14 років, або представником без підтвердження законних повноважень;
  • подання неповного пакета документів або необхідної інформації;
  • невідповідність даних, отриманих із державних реєстрів, інформації, поданій заявником або його законним представником;
  • неможливість встановити особу за результатами процедури ідентифікації.

Таким чином, паспорт є обов’язковим документом для громадян України з 14 років, а відмова в його оформленні можлива лише у визначених законодавством випадках, пов’язаних із відсутністю громадянства, документів або підтвердження особи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

паспорт Україна документи

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ОП ККС ВС має сформувати єдиний підхід щодо застосування статті 48 КК України у справах про ухилення від мобілізації

Верховний Суд передав справу на розгляд об’єднаної палати через різну практику щодо застосування статті 48 КК у справах про ухилення від мобілізації.

Податкові пільги для нерезидентів: Верховний Суд розмежував КБВ і бенефіціарного власника доходу в міжнародних угодах

Верховний Суд роз’яснив, хто насправді є бенефіціарним власником доходу для цілей застосування міжнародних податкових конвенцій.

Заочне скасування інвалідності за запитом ДБР та СБУ: що вирішують суди після ліквідації МСЕК

Суди почали формувати практику, за якою органи можуть переглядати встановлену інвалідність без особистого огляду людини, якщо для цього є належні процесуальні підстави та достатні медичні матеріали.

ВАКС продовжив розгляд справи судді Тетяни Івлєвої попри неявку потерпілого — експерти вказують на ризики для змагальності

Моніторинг у справі судді Печерського суду вказав на ризики для принципу змагальності.

Від батьківських прав до відповідальності: як новий Цивільний кодекс змінить життя родин

Що таке «осідок» дитини, чому 14-річним дозволять обирати місце проживання самостійно та які зауваження до цих новацій висловили експерти ВРУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]