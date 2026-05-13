Обязательно ли гражданам Украины иметь паспорт и в каких случаях могут отказать в его оформлении — разъяснения
Каждый гражданин Украины, достигший 14-летнего возраста, обязан оформить паспорт гражданина Украины. Об этом напоминают в соответствующих разъяснениях. Об этом рассказали в Миграционной службе Днепропетровской области.
Обязанность получения паспорта
Паспорт гражданина Украины является главным документом, удостоверяющим личность и подтверждающим принадлежность к гражданству Украины. Его оформление является обязательным для всех граждан, достигших 14 лет.
В каких случаях могут отказать в оформлении
В предоставлении услуги по оформлению или выдаче паспорта могут отказать при следующих обстоятельствах:
- отсутствие гражданства Украины;
- обращение о оформлении паспорта лицом, не достигшим 14 лет, или представителем без подтверждения законных полномочий;
- представление неполного пакета документов или необходимой информации;
- несоответствие данных, полученных из государственных реестров, информации, представленной заявителем или его законным представителем;
- невозможность установить личность по результатам процедуры идентификации.
Таким образом, паспорт является обязательным документом для граждан Украины с 14 лет, а отказ в его оформлении возможен только в определенных законодательством случаях, связанных с отсутствием гражданства, документов или подтверждения личности.
