Обязательно ли гражданам Украины иметь паспорт и в каких случаях могут отказать в его оформлении — разъяснения

Каждый гражданин Украины, достигший 14-летнего возраста, обязан оформить паспорт гражданина Украины. Об этом напоминают в соответствующих разъяснениях. Об этом рассказали в Миграционной службе Днепропетровской области.

Обязанность получения паспорта

В каких случаях могут отказать в оформлении

В каких случаях могут отказать в оформлении

В предоставлении услуги по оформлению или выдаче паспорта могут отказать при следующих обстоятельствах:

отсутствие гражданства Украины;

обращение о оформлении паспорта лицом, не достигшим 14 лет, или представителем без подтверждения законных полномочий;

представление неполного пакета документов или необходимой информации;

несоответствие данных, полученных из государственных реестров, информации, представленной заявителем или его законным представителем;

невозможность установить личность по результатам процедуры идентификации.

Таким образом, паспорт является обязательным документом для граждан Украины с 14 лет, а отказ в его оформлении возможен только в определенных законодательством случаях, связанных с отсутствием гражданства, документов или подтверждения личности.

