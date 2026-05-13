Іспит з української мови: чому не всім вистачає місць і як їх розподіляють

У Нацкомісії пояснили, як формуються місця для мовних іспитів та чому кількість сертифікатів може відрізнятися від кількості реєстрацій.

Національна комісія зі стандартів державної мови надала роз’яснення у відповідь на численні звернення громадян щодо реєстрації на іспит та кількості доступних іспитових місць.

У відомстві нагадали, що обов’язок володіти державною мовою закріплений у пункті 1 статті 6 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Водночас підтверджувати рівень володіння мовою зобов’язані лише посадові особи, визначені у пункті 1 статті 9 цього Закону, і лише до призначення на посаду.

Як формуються іспитові місця

Комісія організовує проведення іспитів через уповноважені установи, яких наразі налічується 53 у 21 області України та Києві. Вони працюють за затвердженими графіками, погодженими з Комісією.

Планування кількості іспитів і роботи установ здійснюється з урахуванням бюджетного фінансування на відповідний рік. У середньому на місяць формується від 4 до 6 тисяч іспитових місць, які розподіляються між сесіями.

Реєстрацію на наступний місяць відкривають наприкінці поточного місяця. Інформацію про старт реєстрації публікують на офіційному сайті Комісії та на її сторінці у Facebook.

Чому кількість сертифікатів не збігається з кількістю місць

У Комісії зазначили, що кількість виданих державних сертифікатів за результатами іспитів не завжди відповідає кількості зареєстрованих місць. Це пов’язано з низкою причин, зокрема:

учасники зареєструвалися, але не з’явилися на іспит;

частина претендентів розпочала виконання завдань, але не завершила їх;

іспити були перервані через повітряну тривогу, відключення електроенергії або технічні збої;

Комісія відмовила у видачі сертифіката через недостатню кількість балів або порушення процедури;

частина іспитових місць залишилася незаповненою, особливо на початку місяця.

Рекомендації для учасників іспиту

Комісія закликала громадян відповідально підходити до реєстрації та планування участі в іспитах. Зокрема рекомендується:

не відкладати реєстрацію на кінець місяця, а обирати місця на початку;

у разі неможливості участі завчасно скасовувати реєстрацію, щоб звільнити місце для інших;

готуватися до іспиту за офіційними зразками завдань;

під час реєстрації обирати з усього переліку уповноважених установ, а не чекати місць в одній конкретній.

У Комісії зазначили, що дотримання цих правил дозволяє ефективніше використовувати доступні іспитові місця та бюджетні ресурси.

